مقتل نائب رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء أحمد سيف اليافعي
استشهد نائب رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء أحمد سيف اليافعي، صباح اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع مليشيا الحوثي المخلوع صالح في أطراف مدينة المخا. وقالت مصادر محلية إن اليافعي استشهد، هو وعدد من مرافقيه اثر استهداف موكبهم بصاروخ حراري صباح اليوم في المخا جبهة الساحل الغربي. وأشارت ذات المصادر إلى أن اليافعي نقل إلى مستشفى ميداني يقع بالقرب من منطقة باب المندب إلا انه كان قد توفي متأثرا بجراحه. وجاء استشهاد اليافعي اثر هجوم واسع النطاق تشنه ميليشيا الحوثي وقوات صالح واستهدف مدينة المخا منذ عصر أمس الثلاثاء، في سعي منها للسيطرة عليها بعد أن حررها الجيش الوطني اليمني الأسبوع قبل الماضي.
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