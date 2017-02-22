

مقتل نائب رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء أحمد سيف اليافعي استشهد نائب رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء أحمد سيف اليافعي، صباح اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع مليشيا الحوثي المخلوع صالح في أطراف مدينة المخا. وقالت مصادر



25 من 25 إلى 31 جويلية القادم: فتح باب الترشح لمهرجان وهران الدولي العاشر للفيلم العربي أعلنت محافظة مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي عن فتح باب الترشح للدورة العاشرة من 25 -31 جويلية 2017 في فئات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والأفلام



الرئاسة المصرية تعترف بـ«لقاء العقبة» وقيادي معارض: فضيحة سياسية أقرت مصر، ما تداوله أحد التقارير الصحافية بشأن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس



طــلعي : تسيير شركة الخــطـوط الجـويـة الجــزائـريـة يجــب أن يـكــون "شفـافـا" قال وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي بالجزائر العاصمة إن تسيير شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي واجهت عدة مشاكل تنظيمية يجب أن يكون "شفافا" مؤكدا



بوشوارب يدعو ألمانيا إلى المزيد من الاستثمارات في الجزائر دعا وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب يوم الثلاثاء بالجزائر -خلال الاجتماع السادس للجنة المختلطة الجزائرية-الألمانية- إلى المزيد من الاستثمارات الألمانية المنتجة في الجزائر



سلال يستقبل نائب الوزير الألماني لدى الوزير الفيدرالي المكلف بالاقتصاد والطاقة استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الثلاثاء نائب الوزير الألماني لدى الوزير الفيدرالي المكلف بالاقتصاد و الطاقة أوي كارل بيكماير الذي يزور الجزائر في



سلطاني: "الأحزاب السياسية تعاني أزمة خطــــــــــــاب" أكد الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم،أبو جرة سلطاني، أمس، أن الأحزاب السياسية في الجزائر تعاني أزمة خطاب، موضحا أن الأخيرة- الأزمة- موجودة على ثلاثة مستويات



تدمير 11 مخبأ للإرهابيين بكل من جيجل وسكيكدة دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جيجل وسكيكدة، يوم آمس، إحدى عشر (11) مخبأ للإرهابيين وستة (06) ألغام وثلاثة (03) مدافع تقليدية الصنع. وفي إطار



بعد لقاء جمعه بعبد القادر مساهل: كوبلر يحيي الجزائر على دورها لتحقيق تقدم في حل الأزمة بليبيا أشاد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر بدور الجزائر وجهودها من أجل تحقيق تقدم على مسار التسوية للازمة في ليبيا من خلال اعتمادها سياسة الحوار