مقتل 25 مدنيا في الكونغو
قتل 25 مدنيا على الأقل في هجوم شنه مسلحون على إحدى القرى في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أفادت وكالة فرانس برس يوم الأحد 19 فبراير. وقال المتحدث باسم محافظ مقاطعة كيفو الشمالية إن مليشيا "ماي ماي" من قبائل ناندي هاجمت قرية كياغالا وقتلت 25 شخصا من القرويين المدنيين باستخدام المناجل، مشيرا إلى أن الضحايا من قبيلة الهوتو. يذكر أن أعمال العنف الإثنية تزايدت في المنطقة منذ العام الماضي.
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