«ملحمة تاكتيكال» أول شركة تعهدات أمنية جهادية تقدم الدعم والاستشارة للفصائل المتشددة في سوريا…





في أثناء الغزو الأمريكي للعراق لعبت شركات التعهدات الأمنية دورا مهما في مساعدة القوات الأمريكية وإلى حد أقل البريطانية في المهام القتالية وتوفير الحراسات والخدمات الأخرى. وحظيت شركة «بلاكووتر» التي اعتمدت في قواتها على جنود مرتزقة عملوا سابقا في القوات الخاصة سواء في جنوب أفريقيا وأمريكيا اللاتينية أو القوات الخاصة البريطانية المعروفة بـ «أس إي أس» وقوات «الفقمة» الأمريكية بأهمية خاصة حتى ارتكب جنودها مجزرة في ساحة النسور ببغداد في عام 2007 حيث قتلوا 17 مدنيا وجرحوا 20 أخرين، بشكل أدى إلى غضب العراقيين وتقليص الاعتماد على الشركات الأمنية الخاصة على الأقل في العلن. ومنذ بداية الانتفاضة السورية في عام 2011 انضمت أعداد كبيرة من المتطوعين الأجانب للحرب ضد نظام بشار الأسد.

الموجة الجديدة

ومع صعود تنظيم «الدولة» (داعش) بات الاعتماد على المقاتلين الأجانب أمرا جوهريا في تركيبة التنظيم. ووصل عدد منهم إلى مراكز رفيعة إنْ في المناصب المدنية أو العسكرية مثل أبو عمر الشيشاني الذي قتل صيف عام 2016 وكان أمير الحرب في «الدولة » وجون الجهادي الذي تولى مهمة ذبح الرهائن الأجانب. وقتل البريطاني ـ الكويتي واسمه محمد إموازي، بغارة جوية في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015. وظل التنظيم الجهادي يعتمد في تجنيد اتباعه على الدعاية المحكمة التي بثتها أذرعته الإعلامية حول العالم وجلبت إليه آلافا من المتطوعين والمتطوعات والذين شكلوا الجزء الأكبر من مقاتليه حتى بداية تراجعاته واستهداف التحالف الدولي لمؤسساته المالية وتشديد السلطات التركية الرقابة على حدود البلاد مع سوريا والتي كانت المعبر الرئيسي للمقاتلين الأجانب. ولم تظهر حتى وقت قريب شركات «مقاولين أمنيين» جهادية.

شركات مقاولات جهادية

إلا أن مجلة «فورين بوليسي» أشارت في تقرير لها إلى شركة «ملحمة تاكتيكال» التي قالت إنها أول شركة تعهدات جهادية توفرللمقاتلين السلاح والزي والدروع والخوذ والراتب الجيد. وللشركة التي أنشئت في أيار/مايو 2016 حضور على «يوتيوب» من خلال أشرطة فيديو يظهر فيها مقاتلون يتحدثون باللغة الروسية وعلى خلفية أناشيد إسلامية. ولا يمكن مقارنة « ملحمة تاكتيكال» بشركة التعهدات الأمنية بلاكووتر (التي غيرت اسمها إلى أكاديمي) أو أي من الشركات الغربية بل هي مكونة من 10 مقاتلين تلقوا تدريبات عسكرية متقدمة من أوزبكستان وبقية الجمهوريات الإسلامية المضطربة في القوقاز. وفي عالم التواصل الاجتماعي فالحجم ليس مهما ولكن الرسالة التي انتشرت بين المقاتلين في سوريا خاصة، بالإضافة لمناطق أخرى. وجاءت الشهرة نتاجا لعملية الترويج التي تقوم بها الشركة لبرامجها التدريبية والاستشارية عبر الإنترنت حيث ركزت جهودها التدريبية وخبراتها في توفير الخدمات للمقاتلين على الإطاحة بنظام بشار الأسد. وجاء في التقرير الذي أعده كل من راو كومار وكريستيان بوري وإريك وودز أن مؤسس الشركة شخص اسمه أبو رفيق والذي يتنقل بين الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وبأسماء مستعارة كي يتجنب المراقبة. وفي كل أشرطة الفيديو التي وضعها على اليوتيوب ظهر ملثما ولا تظهر إلا عيناه فقط ويتحدث اللغة الروسية بطلاقة ولكن بنبرة اوزبكية. ويشير معدو التقرير إلى أن الشركة توسعت منذ انطلاقتها العام الماضي وحصلت على عقود في سوريا وقدمت برامج تدريبية واستشارات عسكرية. ونقلت المجلة عن أبو رفيق قوله إن خسارة حلب لم تؤد لتراجع الطلب على خدماته التي قدمها لـ»جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة) والحزب الإسلامي التركمنستاني في مناطق الإيغور في شمال الصين. وفي المقابلة التي تمت عبر تطبيق «تلغرام» عبر أبو رفيق عن رغبة بتوسيع خدمات الشركة مؤكدا أنه وفريقه مستعدون لأخذ عمل في أي مكان يتعرض فيه المسلمون للقمع والاضطهاد مثل الصين ومانيمار. ولم يستبعد تقديم الخدمات إلى المقاتلين في شمال القوقاز ضد القوات الروسية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وضعت الشركة إعلانا على «الفيسبوك» تطلب فيه أشخاصا بخبرة عسكرية الانضمام للشركة ووصفت العمل مع الفريق بأنه «ممتع ومريح»، ومن لديهم استعداد للتعلم السريع وتطوير مهاراتهم للقتال مع «جبهة فتح الشام». واحتوى الإعلان على معلومات حول العطلات وطبيعة العمل بشكل يجعله مماثلا لإعلانات شركات التعهدات الأمنية أكثر من جماعة جهادية.

المرتزقة الروس

ويعلق معدو التقرير أن الجهاد تحول لظاهرة عالمية قبل نشوء شركة «ملحمة تاكتيكال»إلا أن هذه تعتبر الأولى ذات «روح» تجارية. فخلال الحرب السورية التي مضى عليها ستة أعوام وظهور جماعات متنافسة على المناطق مثل فتح الشام وتنظيم «الدولة» وقوات حماية الشعب فقد وجد المتعهدون الأمنيون الفرصة للقتال مع كل الأطراف. وكان أول ظهور للمتعهدين الأمنيين في سوريا عام 2013 من خلال «سلافونيك كوربس»، الشركة المسجلة في هونغ كونغ والتي قاتل أفرادها الروس إلى جانب النظام عام 2013. ولم تكن المغامرة ناجحة لعدم حصولها على دعم النظام ولأنهم لم يحصلوا على رواتبهم. وبعد سلسلة من المغامرات العسكرية الفاشلة عادوا إلى موسكو لتقبض عليهم الخدمات الفدرالية الروسية بسبب سفرهم إلى سوريا بدون مصادقة من السلطات. وبعد تدخل الروس رسميا في سوريا في أيلول/سبتمبر 2015 وصل ما بين 1.500 ـ 2.000 من المرتزقة الروس المعروفين بمجموعة «واغنر» والتي قاتل أفرادها في شرق أوكرانيا كما ورد في تحقيق لشبكة «سكاي نيوز». وعلى خلاف «سلافونيك كوربس» تحظى مجموعة «واغنر» بدعم من الحكومة الروسية. ويعتقد أن قائدها هو ديمتري أوتكين، القائد السابق لوحدة قوات خاصة. ولا يعرف إلا القليل عن المجموعة، ويعتقد أنها وحدة مشاة خاصة تعتمد على الحكومة الروسية ويسافر أفرادها على متن المقاتلات الروسية. وبالإضافة للمرتزقة الروس هناك أعداد كبيرة من أبناء الجمهوريات الإسلامية في وسط آسيا ممن انضموا للجماعات الجهادية في سوريا. ويقدر مركز صوفان عددهم بحوالي 4.700 مقاتل معظمهم جاءوا من الشيشان وداغستان. ويسافر هؤلاء بخبرة جيدة في القتال خاصة في أثناء الحربين في الشيشان في التسعينات وبداية القرن الحالي. ونال المقاتلون القادمون من آسيا الوسطى إعجاب المقاتلين المحليين في سوريا. وتبوأ الكثيرون منهم مناصب عالية في «جبهة فتح الشام» الموالية لـ»القاعدة» وتنظيم «الدولة» وأطـلق عليـهم الانغماسـيون. فالانغماسي هو الذي يقاتل حتى تنفذ ذخيرته ثم يفجر نفسه بحزام ناسف. وفي الوقت الذي يبحث عنه المقاتلون هؤلاء عن الموت في ساحة المعركة فإن «ملحمة تاكتيكال» تحاول الدخول في سوق الاستشارة العسكرية والعمل كمدربين وتجار سلاح وفي بعض الأحيان محاربو نخبة.

تجربة

وتعبر الشركة عن مسيرة أبو رفيق الذي انضم في شبابه لوحدة النخبة الروسية المحمولة جوا والمعروفة باسم «في دي في». وفي عام 2013 سافر أبو رفيق من روسيا إلى سوريا حيث تنقل بين الفصائل السورية بدلا من الانضمام إلى واحد بعينه قبل أن ينشئ شركته. وقامت شركته خلال العام الماضي بتدريب مقاتلي «أحرار الشام» و»جبهة فتح الشام». وظهر مقاتلو هذه الحركة في شريط فيديو وهم يطلقون النار وقنابل الأر بي جي. وفي شريط آخر ظهر رجلان وهما يقومان بعملية تفتيش وتنظيف لغرفة باستخدام البنادق والقنابل اليدوية وبمساعدة مدربين من «ملحمة تاكتيكال». وفي السوق السوداء تقاضي الشركة على كل درس 800 دولار.

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