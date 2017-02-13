وفد فلسطيني يلتقي مسؤولين في البيت الأبيض: ترامب: سياسة توسيع الاستيطان لا تخدم السلام





أعلن مسؤول فلسطيني أن اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، التقى مسؤولين أمنيين في البيت الأبيض. وهو ما اعتبر أول اتصال رسمي ما بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب. وهذه التسريبات أتت في وقت تحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، معتبراً ان «سياسة توسيع الاستيطان ليست جيدة للسلام وتقلص الأراضي الفلسطينية». ونقلت وكالة «أسوشييتدبرس» عن المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن اليومين الماضيين شهدا اجتماعات أمنية فلسطينية أمريكية. ونشرت «يسرائيل هيوم» مقتطفات من اللقاء الذي تطرق لقضايا الاستيطان والسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ووجهت الصحيفة سؤالاً للرئيس الأمريكي عن موقفه وإدارته من الاستيطان، حيث قال «لقد تبقت أرض محدودة وفي كل مرة يتم الاستيلاء على أرض جديدة لصالح الاستيطان تتقلص الأرض الفلسطينية، وأنا من الأشخاص الذين يؤمنون بأن سياسة توسيع الاستيطان ليست جيدة للسلام، ومع ذلك فإننا نقوم بفحص الخيارات كافة». وفيما يتعلق بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، قال الرئيس الأمريكي «أطلب من إسرائيل التعامل بشكل منطقي مع السلام الذي جاءت فرصته بعد زمن طويل والذي قد يكون أوسع وأشمل من سلام فلسطيني إسرائيلي فقط. أنا أريد من كلا الطرفين العمل بشكل معقول ويوجد لدينا طرق معقولة لذلك». لكن الإجابة لم تكن ذات علاقة بنقل السفارة، فأعاد مراسل الصحيفة طرح السؤال مجدداً فرد ترامب «أنا أفكر في هذا الموضوع وأدرس هذا الموضوع وسوف نرى ما سيحدث. هذا ليس قراراً سهلاً، لقد جرى بحث هذا الموضوع منذ سنوات طويلة ولم يقدم أي شخص على اتخاذ هذا القرار وأنا أدرس هذا الموضوع بجدية عالية». من جهته دعا وزير إسرائيلي بارز، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، لعدم التدخل في القوانين الاستيطانية التي تصدرها تل أبيب. وجاء ذلك على لسان وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، في تصريح للإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية). وقال أردان «على العدل الدولية (يقع مقرها في لاهاي) عدم التدخل في قانون التسوية» في إشارة إلى القانون الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بشكل نهائي، الاثنين الماضي، ويُضفي شرعية على المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

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