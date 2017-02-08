الدولي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
08/02/2017 12:46:00

فلسطينيان ينجزان لوحة ضخمة للقدس المحتلة من خشب الزيتون والصدف على شكل كتاب مفتوح


نجح فلسطينيان من مدينة بيت ساحور في محافظة بيت لحم من إنجاز لوحة ضخمة من خشب الزيتون والصدف لمدينة القدس المحتلة على شكل كتاب مفتوح ومقوس، استغرق تصنيعها أحد عشر شهراً. وهي لوحة فريدة من نوعها من ناحية الشكل والحجم وتفاصيل دمج الصدف مع خشب الزيتون وهما المهنتان الرئيسيتيان اللتان تعتاش منهما غالبية محافظة بيت لحم في الضفة الغربية. فعلى طول مترين وستين سنتيمتراً وبارتفاع متر وعشرين سنتيمترا وبعمق نصف متر نجح سمير أبو الزلف وسامر هلال في إنجاز هذه اللوحة. رغم أنهما وصلا في مراحل عدة إلى قناعة أن هذه اللوحة لن تنتهي لصعوبة العمل فيها وتسلل اليأس إلى داخلهما في كثير من الأحيان. اللوحة تشكل صورة للقدس الشرقية المحتلة من الجهة الشرقية للمدينة أي من منطقة سلوان فتظهر قبة الصخرة المشرفة وخلفها كنيسة القيامة في البلدة القديمة من المدينة وبينهما الكثير من المنازل الفلسطينية المصنوعة بطريقة فنية لم يسبق أن نفذت من قبل. وقال أبو الزلف في حديث لـ «لقدس العربي» إن من يمعن النظر في اللوحة يعتقد أنها قطعة واحدة. لكن الصعوبة الحقيقية التي واجهتنا خلال العمل أن كل منزل يظهر في اللوحة هو عبارة عن قطعة منفصلة تم تجميعها كلعبة «البازيل» ذي القطع الصغيرة. وكشف أبو الزلف أن هذه اللوحة عبارة عن قرابة أربعة آلاف قطعة صغيرة جرى تجميع كل منها على حدة. وعن فكرة دمج خشب الزيتون مع الصدف قال أبو الزلف إن «الفكرة جاءت كون الصدف يعكس الضوء ويستطيع أن يضيف جمالاً إلى هذه اللوحة وبالتالي وضعنا قبة الصخرة ومحيطها من الصدف وبالفعل وزع الضوء بطريقة جميلة على غالبية اللوحة وأضاف لها جمالاً إضافياً لكثرة تفاصيلها». ويطمح أبو الزلف وصديقة هلال اللذان عملا معاً على هذه اللوحة، أن تباع داخل البلد فهما يعتقدان أن جمالها كونها مصنوعة من المهن الرئيسية التي تعتاش منها عائلات كثيرة من بيت لحم وهم من يستطيع أن يقدرها ويقدر تفاصيل العمل التي وضعت فيها. خاصة أنه خلال مراحل العمل عليها تنقلت في ثلاثة من مشاغل خشب الزيتون والصدف في بيت ساحور كي يتم إنجازها على هذه الشاكلة. ويصل سعر اللوحة حسب أبو الزلف إلى قرابة الخمسين ألف دولار أمريكي وهو أعلى رقم وصلت إليه قطعة فنية في هذه المهنة. وهذا الرقم جاء لكثرة تفاصيل العمل ولطول المدة التي استغرقت حتى انجازها ولكلفة خشب الزيتون والصدف المرتفعة إلى حد ما واستخدام اليد وماكنات الليزر لانجاز هذه التفاصيل الموجودة داخل هذه القطعة الفنية.

عدد القراءات 59 مرة | قراءات اليوم 5 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

هل سيتصدر "عبد المالك سلال" القائمة الانتخابية على مستوى ولاية الجزائر

  استناد للخبر المنشور على الموقع الرسمي "كل شيء عن الجزائر" نقلا عن مصادرلم يتطرق اليها بالاسم فإن الوزير الأول عبد المالك سلال قد تلقى الضوء
image

فعاليات المؤتمر الاستثنائي لحزب التجديد الجزائري هذا السبت 2017/02/11

. التحضيرات جارية على قدم  وساق من لدن  مناضلي وأعضاء الأمانة العامة لحزب التجديد الجزائري بهدف انعقاد المؤتمر الاستثنائي جاء هذا بعد حصوله رسميا على
image

الرئيس بوتفليقة يهنئ نظيره التونسي بمناسبة الذكرى الـ 59 لأحداث ساقية سيدي يوسف

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة إلى نظيره التونسي الباجي قايد السبسي بمناسبة الذكرى الـ 59 لأحداث ساقية سيدي يوسف أكد له فيها
image

إطلاق السجل التجاري الالكتروني خلال الثلاثي الأول لسنة 2017

حسب ما أعلن عنه وزير التجارة بالنيابة ،عبد المجيد تبون يوم أمس  بالجزائر، أنه سيتم إطلاق السجل التجاري الالكتروني خلال الثلاثي الأول ل2017 . وأكد
image

اليزابيت غيغو: التعاون البرلماني بين الجزائر وفرنسا "جيد"

 أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الفرنسية اليزابيت غيغو اليوم، الأربعاء بالجزائر العاصمة أن التعاون البرلماني بين الجزائر وفرنسا "جيد". وأوضحت غيغو في تصريح للصحافة
image

أفلام جزائرية في منافسة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

تنافس ثلاثة أفلام جزائرية في الطبعة السادسة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية "مصر" التي تعقد فعالياتها من 16 إلى 22 مارس المقبل. وسيدخل غمار المنافسة على جوائز
image

عبـد القادر بـن صالـح يستقبل وزيرة سابقة ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية

استقـبل السيد عبـد القادر بـن صالـح ، رئيس مجـلس الأمـة ، اليـوم ،  بمقر المجلس ، السيدة Élisabeth Guigou ، وزيرة سابقة ورئيسة لجنة الشؤون
image

توقيف 19 مهربا وحجز شاحنتين وسيارة رباعية الدفع بكل من الناحية العسكرية الثالثة و السادسة.

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام الناحية العسكرية السادسة وأدرار الناحية العسكرية الثالثة ، يوم 07 فيفري 2017،
image

فلسطينيان ينجزان لوحة ضخمة للقدس المحتلة من خشب الزيتون والصدف على شكل كتاب مفتوح

نجح فلسطينيان من مدينة بيت ساحور في محافظة بيت لحم من إنجاز لوحة ضخمة من خشب الزيتون والصدف لمدينة القدس المحتلة على شكل كتاب مفتوح
image

عبد الوهاب أكتوش: شركة النقل بالسكك الحديدية ستتدعم بقطارات جديدة بين 2017 و 2019

تعتزم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مواصلة برنامجها لاقتناء القطارات وإعادة تأهيل أخرى والذي يمتد من 2017 إلى 2019  حسبما أكده مساعد الرئيس المدير العام
قيم هذا المقال
0