فلسطينيان ينجزان لوحة ضخمة للقدس المحتلة من خشب الزيتون والصدف على شكل كتاب مفتوح





نجح فلسطينيان من مدينة بيت ساحور في محافظة بيت لحم من إنجاز لوحة ضخمة من خشب الزيتون والصدف لمدينة القدس المحتلة على شكل كتاب مفتوح ومقوس، استغرق تصنيعها أحد عشر شهراً. وهي لوحة فريدة من نوعها من ناحية الشكل والحجم وتفاصيل دمج الصدف مع خشب الزيتون وهما المهنتان الرئيسيتيان اللتان تعتاش منهما غالبية محافظة بيت لحم في الضفة الغربية. فعلى طول مترين وستين سنتيمتراً وبارتفاع متر وعشرين سنتيمترا وبعمق نصف متر نجح سمير أبو الزلف وسامر هلال في إنجاز هذه اللوحة. رغم أنهما وصلا في مراحل عدة إلى قناعة أن هذه اللوحة لن تنتهي لصعوبة العمل فيها وتسلل اليأس إلى داخلهما في كثير من الأحيان. اللوحة تشكل صورة للقدس الشرقية المحتلة من الجهة الشرقية للمدينة أي من منطقة سلوان فتظهر قبة الصخرة المشرفة وخلفها كنيسة القيامة في البلدة القديمة من المدينة وبينهما الكثير من المنازل الفلسطينية المصنوعة بطريقة فنية لم يسبق أن نفذت من قبل. وقال أبو الزلف في حديث لـ «لقدس العربي» إن من يمعن النظر في اللوحة يعتقد أنها قطعة واحدة. لكن الصعوبة الحقيقية التي واجهتنا خلال العمل أن كل منزل يظهر في اللوحة هو عبارة عن قطعة منفصلة تم تجميعها كلعبة «البازيل» ذي القطع الصغيرة. وكشف أبو الزلف أن هذه اللوحة عبارة عن قرابة أربعة آلاف قطعة صغيرة جرى تجميع كل منها على حدة. وعن فكرة دمج خشب الزيتون مع الصدف قال أبو الزلف إن «الفكرة جاءت كون الصدف يعكس الضوء ويستطيع أن يضيف جمالاً إلى هذه اللوحة وبالتالي وضعنا قبة الصخرة ومحيطها من الصدف وبالفعل وزع الضوء بطريقة جميلة على غالبية اللوحة وأضاف لها جمالاً إضافياً لكثرة تفاصيلها». ويطمح أبو الزلف وصديقة هلال اللذان عملا معاً على هذه اللوحة، أن تباع داخل البلد فهما يعتقدان أن جمالها كونها مصنوعة من المهن الرئيسية التي تعتاش منها عائلات كثيرة من بيت لحم وهم من يستطيع أن يقدرها ويقدر تفاصيل العمل التي وضعت فيها. خاصة أنه خلال مراحل العمل عليها تنقلت في ثلاثة من مشاغل خشب الزيتون والصدف في بيت ساحور كي يتم إنجازها على هذه الشاكلة. ويصل سعر اللوحة حسب أبو الزلف إلى قرابة الخمسين ألف دولار أمريكي وهو أعلى رقم وصلت إليه قطعة فنية في هذه المهنة. وهذا الرقم جاء لكثرة تفاصيل العمل ولطول المدة التي استغرقت حتى انجازها ولكلفة خشب الزيتون والصدف المرتفعة إلى حد ما واستخدام اليد وماكنات الليزر لانجاز هذه التفاصيل الموجودة داخل هذه القطعة الفنية.

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