الهجوم على مسجد كيبيك الكندي يثير عاصفة من التنديد الدولي





أعلنت السلطات الكندية أن عدد المصابين جراء الهجوم المسلح على مسجد تابع للمركز الثقافي الإسلامي في مقاطعة كيبيك، بلغ 19 شخصاً بينهم خمسة حالتهم حرجة. وقال مدير العمليات الوطنية في شرطة الخيالة الملكية الكندية «مارتين بلانت»، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مدير شرطة مقاطعة كيبيك «أندريه غوليت»، إن 19 جريحاً يرقدون في المستشفيات في الوقت الراهن لتلقي العلاج جراء هجوم كيبيك. ولفت إلى أن خمسة من المصابين حالتهم خطيرة، بينهم ثلاثة في حال حرجة للغاية. وأشار المسؤولان أن ستة أشخاص قتلوا في مكان الحادث يتراوح أعمارهم مابين 35- 70 عاماً، موضحين أن نساء وأطفال كانوا في الطابق العلوي من المسجد أثناء وقوع الهجوم. ومن جهة أخرى قال محمد ديغر مدير مسجد «دورفال» في مدينة مونتريال الكندية، تعليقاً على الهجوم «إن حياتنا في خطر، ومساجدنا دون حماية، وإذا ما أراد أحد شن هجوم على المساجد ينفذ ذلك بسهولة، لقد تعرض مسجدنا إلى عدة هجمات». من جانبه قال رئيس منتدى المسلمين في كندا سمير محجوب في تصريح للصحافيين، إنهم لم يتوقعوا أن تحدث مجزرة بهذا الحجم في كندا أو كيبيك، مؤكداً أنهم يعيشون موجة من الصدمة جراء هول الحادث. في سياق متصل تناقلت وسائل إعلام هولندية، أنباء تفيد بإغلاق أكبر أربعة مساجد في البلاد أبوابها، أثناء الصلوات الخمس، بعد الهجوم المسلح الذي تعرض له مسجد في مدينة كيبيك الكندية الأحد وأسفر عن ضحايا. وأشارت الوسائل ذاتها إلى أن هذا القرار يأتي بعد الاجتماع الذي عقده مسؤولو المساجد الأربع الكبرى في مدن أمستردام، روتردام، لاهاي، وأوترخت الاثنين. ونقلت الوسائل بيانا مشتركا عن مسؤولي المساجد، أكدوا فيه اضطرارهم لاتخاذ هذا القرار، معربين عن أسفهم لذلك. والقرار يعني إغلاق أبواب المساجد بعد دخول المصلين إليها تحسباً لأي تهديدات محتملة. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت تلك المساجد تلقت تهديدات معينة، أو تحذيرات أمنية، كما لم تكشف مدة استمرار ذلك القرار. بدورها فرضت إجراءات امنية مشددة على مساجد في الولايات المتحدة خشية من من أعمال انتقامية لمتشددين ضد الجاليات المسلمة. في هذه الأثناء تواصلت ردود الأفعال المنددة بعملية كندا الإرهابية وحذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول الإسلامية من استهداف المسلمين في الغرب وتنامي الاعمال الإرهابية، فيما حذر دبلوماسيون من أن قرارات ترمب الانتقامية قد يكون له أثر عكسي على محاربة الرهاب دوليا.

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