ميركل تعارض قرار ترامب بشأن الهجرة وتصفه بـ"الخاطئ"





عارضت المستنشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، واصفة إياه بـ"الخاطئ". وقال ستيفن زايبرت، المتحدث باسم ميركل، إن الأخيرة "تعتقد أن قرار الإدارة الأمريكية بحظر دخول مواطني بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، إلى بلادها خاطئ". ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن سيبرت أيضاً أن "ميركل مقتنعة بأنه حتى المواجهة اللازمة والضرورية للإرهاب لا تبرر وضع الناس من أصول أو عقيدة معينة تحت الاشتباه العام". يأتي ذلك بعد ساعات من مكالمة هاتفية جمعت ترامب وميركل، واتفقا فيها على أهمية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين. ووقع ترامب، الجمعة الماضية، أمرا تنفيذياً تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين من سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.

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