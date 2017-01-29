الدولي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
29/01/2017 11:08:00

وزير الخارجية التونسي: التدخلات الأجنبية في ليبيا لا تدفع نحو الوفاق


قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، إن الرئيس الباجي قائد السبسي طرح عند زيارته الجزائر على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رؤية تهدف إلى الدفع باتجاه حل سياسي شامل في ليبيا دون إقصاء. وأضاف الجهيناوي في حوار مع جريدة «أخبار اليوم» المصرية، نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية التونسية أن بلاده ستعقد قريبًا اجتماعًا، يشمل وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر لبلورة رؤية مشتركة، لإنشاء حزام لدفع الليبيين باتجاه التوافق وأكد أن الوضع في ليبيا معقد والتدخلات الأجنبية لا تدفع نحو الوفاق. وتابع الجهيناوي، أن تونس البلد الوحيد الذي ترك حدوده مفتوحة مع ليبيا، وعندما قامت الثورة في ليبيا، مليون و750 ألف ليبي وأجنبي مروا عبر تونس. وقال الوزير: نريد من الأشقاء الليبيين مهما كانت اختلافاتهم أن يتوجهوا نحو الحل السياسي، الذي يجب ان يكون تحت مظلة الأمم المتحدة، وفض نزاعاتهم بالحوار والتوافق لما فيه مصلحة ليبيا ودول الجوار، مضيفًا أن الإرهاب الذي بدأ يتمدد في ليبيا يؤثر مباشرة على تونس التي لها 540 كم من الحدود المشتركة. وأكد الجهيناوي على دور دول الجوار بما فيها تشاد والنيجر والسودان الذي وصفه بـ«المهم» في دعم الحل السياسي ورعايته، مضيفًا أن كل الدول وخاصة الأوروبية التي اتصلنا بها رحبت بالتحرك الثلاثي الذي يخدم الأمن الإقليمي بصفة عامة ويخدم أوروبا، خاصة في مجال التصدي للهجرة غير المنظمة.

عدد القراءات 80 مرة | قراءات اليوم 20 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

ميركل تعارض قرار ترامب بشأن الهجرة وتصفه بـ"الخاطئ"

عارضت المستنشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، واصفة إياه بـ"الخاطئ". وقال
image

لعمامرة يؤكد على ضرورة أن يكون إصلاح الإتحاد الإفريقي "عمليا و ليس سياسيا"

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي، رمطان لعمامرة اليوم  بأديس ابابا على ضرورة أن يكون إصلاح الإتحاد الإفريقي "عمليا و ليس سياسيا".
image

احتياطي الصرف الجزائري يتراجع إلى 1ر114 مليار دولار نهاية 2016

بلغ احتياطي الصرف للجزائر 1ر114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 مقابل 1ر144 مليار دولار بنهاية 2015، حسبما أعلنه اليوم الأحد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال.
image

توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم  أمس ، عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس الناحية العسكرية الاولى . وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني
image

"تحقيق في الجنة" لمرزاق علواش يحصل على جائزة في مهرجان البرامج السمعية البصرية في بياريتز (فرنسا)

تحصل الفيلم الوثائقي "تحقيق في الجنة" وهو آخر عمل للمخرج الجزائري مرزاق علواش على جائزة خلال الطبعة ال30 للمهرجان الدولي للبرامج السمعية البصرية الذي سيختتم
image

سلال يتحادث بأديس ابابا مع الأمين العام للأمم المتحدة

 تحادث الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأحد باديس ابابا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش و هذا عشية انعقاد الدورة ال28 لقمة الإتحاد
image

وزير الخارجية التونسي: التدخلات الأجنبية في ليبيا لا تدفع نحو الوفاق

قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، إن الرئيس الباجي قائد السبسي طرح عند زيارته الجزائر على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رؤية تهدف إلى الدفع باتجاه
image

الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية (كوفاس)، تؤكد: قطاع النفط الجزائري أظهر نجاعات ايجابية

أظهر قطاع النفط الجزائري نجاعات "ايجابية" مقارنة بسنة 2015  حسبما أكدته الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية (كوفاس) في تقريرها السنوي "خطر بلد 2017"  مشيرة
image

وقفة ترحم على روح الفقيد عبد الحق بن حمودة بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين

نظمت يوم السبت بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالجزائر العاصمة وقفة ترحم على روح الفقيد عبد الحق بن حمودة الأمين العام السابق للاتحاد وذلك في
image

غول: "تصفيات كأس إفريقيا لها مسؤوليها ووزارتها"

·      جمع التوقيعات هي بمثابة حملة مسبقة  رفض رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" عمار غول، أمس، الخوض في البلبلة التي أعقبت خسارة الفريق الوطني
قيم هذا المقال
0