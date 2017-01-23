أجهزة الأمن الإسرائيلية تستعد لمواجهة احتجاجات فلسطينية كبيرة





في الوقت الذي تبحث فيه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في التداعيات الأمنية لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، حذر مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، من أن إعلان الإدارة الأمريكية الجديدة عن نيتها تنفيذ خطتها لنقل السفارة سيشكل تحديا خطيرا للأمن في المنطقة. وقال بوغدانوف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا» عن وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، الليلة قبل الماضية «اليوم زارني السفير الإسرائيلي لدى موسكو وقلت له إن نقل السفارة الأمريكية سيشكل تحديا خطيرا جدا للأمن والتفاهم في منطقة الشرق الأوسط، لأننا نعلم أن الفلسطينيين والعرب والمسلمين ينظرون سلبا إلى أية تلميحات أو أية اعتبارات حول إمكانية نقل السفارة الأمريكية». وسبق ذلك أن صرح السفير الإسرائيلي في موسكو هاري كورين، في حديث لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية بأن «إسرائيل ستكون سعيدة إذا نقلت إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سفارة الولايات المتحدة إلى القدس»، مضيفا: «أعتقد أن لدى روسيا أيضا كل الدوافع لاتخاذ قرار شجاع في هذا الشأن»، على حد تعبيره. واعتبر أن حديث كورين المتعلق بأن موسكو لديها شروط لنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، جاء ربما على سبيل المزاح». الى ذلك كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية النقاب عن إطلاع أجهزة الأمن الإسرائيلية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على سيناريوهات تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية حال نفذ قرار نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس. وقالت الصحيفة إن وزارة جيش الاحتلال أطلعت رئيس الحكومة على خطة أمنية وضعتها حال تدهورت الأوضاع إذا ما تم نقل السفارة إلى القدس. وبحسب الصحيفة قال مسؤولون في وزارة الجيش إنهم ووفق توجيهات نتنياهو لاعداد خطة امنية قبل موعد تنصيب ترامب الذي تم ، موضحين أنهم استكملوا الاستعدادات الأمنية لأي تداعيات خطيرة قد تحدث. وقدم الجيش والشرطة وجهاز الأمن العام «الشاباك» لنتنياهو وكبار الوزراء سيناريوهات تفاقم العنف حال نفذ ترامب وعده.

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