اتفاق تونسي ليبي يمهد لحل أزمة معبر «رأس جدير‎» الحدودي





وقعت أطراف أهلية تونسية وليبية، يوم الأحد، في مدينة الزاوية (غرب ليبيا) اتفاقاً على إجراءات جديدة لتنظيم العمل داخل معبر «رأس جدير» الحدودي الذي أثير بشأنه أزمة مؤخرا. وينفذ تونسيون في مدينة بنقردان (جنوب) اعتصاماً منذ أكثر من شهر احتجاجاً على ما يقولون إنه «تضييقات» من الجانب الليبي من «رأس جدير»، ما أدى إلى قطع الطريق المؤدي إلى المعبر. وحضر الاجتماع الذي عقد في مدينة الزاوية من الجانب الليبي ممثلون عن غرفة العمليات العسكرية الغربية ووفد عن لجنة المصالحة (لجنة خاصة بفض النزاع الليبي) وعدد من بلديات الساحل الغربي، وكتيبة «جمال الغائب» (تتبع حكومة الإنقاذ غير المعترف بها دوليًا)، ومن الجانب التونسي البرلماني أحمد العماري وممثلون عن المجتمع المدني وعن المعتصمين في بنقردان. وحسب نص الاتفاق بين الطرفين، فإنه يحق للمسافر الليبي جلب الأدوية من تونس (بحسب الوصفة الطبية) إضافة إلى السلع والمواد الغذائية ذات المنشأ التونسي بقيمة لا تفوق الألف دينار تونسي ( 434.7 دولار). وأقر الاتفاق في المقابل أنه يمكن للتونسي جلب السلعة ذات المنشأ الليبي والسلع المستوردة شريطة أن لا تتجاوز قيمتها الـ 4 آلاف دينار ليبي (قرابة 2700 دولار)، إضافة إلى إمكانية جلب كــمــية 150 لتراً من الوقود بما فيها الكــمــية الموجودة في خزان السيارة. ودعا المجتمعون الحكومتين التونسية والليبية إلى ضرورة ضمان احترام المسافرين على الجانبين، إضافة إلى مطالبة الطرف التونسي بضرورة إيجاد حل لأزمة الانتظار الطويل للسيارات الليبية في المعبر وتسهيل مرورها، وإلغاء الجانب الليبي ضريبة الـ13 دولاراً المفروضة على السيارات التونسية العابرة. ولم يتطرق البيان إلى مسألة حل الاعتصام الموجود في الطريق المؤدي إلى معبر رأس جدير الحدودي منذ أكثر من شهر والذي ينفذه عدد من الأهالي في بنقردان التونسية، وكذلك مدى التزام الحكومتين بما خرج به الاتفاق. وسيتوجه الوفد التونسي بعد ساعات إلى المعتصمين في بن قردان من أجل طرح نتيجة الاجتماع والنظر في مستقبل الاعتصام، بحسب النائب في البرلمان التونسي أحمد العماري. وتعيش مدينة بن قردان ركوداً تجارياً بعد تواصل إغلاق المحتجين للطريق المؤدي إلى معبر «رأس جدير» الحدودي، ويعيش أغلب الأهالي في الجهة على التجارة الموازية. وتوجد بوابتان حدوديتان بين تونس وليبيا، الأولى هي معبر «رأس جدير»، يقع في مدينة «بن قردان»، التابعة لمحافظة مدنين، والثاني هو معبر «ذهيبة وازن»، يقع في مدينة ذهيبة، التابعة لمحافظة تطاوين (جنوب شرق).

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