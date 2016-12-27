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27/12/2016 12:46:00

نتنياهو يجمد التواصل بين وزرائه ومسؤولي الدول المؤيدة للقرار المناهض للاستيطان


أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو لوزرائه بتجنب اللقاء أو الحديث مع مسؤولين ودبلوماسيين من الدول التي أيدت القرار المناهض للاستيطان في مجلس الأمن الدولي، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، الذي عقد مساء الأحد. وذكرت صحيفة “هآرتس″ الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن نتنياهو علق “تقريبًا” العلاقات الدبلوماسية مع الدول، التي أيدت قرار مجلس الأمن الذي طالب إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. وفي وقت سابق من يوم الأحد، أوصى نتنياهو وزراءه بعدم التصريح حول ضم المستوطنات في الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، منعا لأي حراك جديد في الأمم المتحدة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في افتتاح جلسة الحكومة الأسبوعية صباح الأحد، إنه يعتزم القيام بإجراءات وخطوات عملية لمواجهة قرار مجلس الأمن. وكان مجلس الأمن قد أصدر الجمعة الماضي، قرارًا بموافقة 14 دولة، يطالب فيه بوقف الاستيطان بشكل فوري وكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

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