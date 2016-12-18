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18/12/2016 12:01:00

مصر تفتح معبر رفح مجددا لثلاثة أيام بعد أقل من أسبوع على إغلاقه


على غير العادة، قررت السلطات المصرية بعد أقل من أسبوع على إغلاقه، عادة فتح معبر رفح لمدة ثلاثة أيام أخرى، أمام الحالات الإنسانية العالقة في قطاع غزة. وأعلنت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في غزة، عن فتح معبر رفح استثنائياً لمدة ثلاثة أيام، وقالت إنها أبلغت من قبل السلطات المصرية بفتح المعبر في كلا الاتجاهين اعتباراً من يوم السبت وحتى يوم الاثنين. ونشرت الهيئة التي تشرف على تنظيم حركة السفر كشوفات بأسماء المسافرين في الأيام الثلاثة عبر موقع وزارة الداخلية. ودعت المسافرين للالتزام بمواعيد السفر، ودعت المسافرين الذين لم يغادروا في آخر يوم من الفتح السابق، للوجود أمام المعبر، ليتسنى لهم السفر في الحافلة الأولى. وهذه هي المرة الثانية التي تسمح فيها مصر بفتح المعبر استثنائيا خلال أقل من أسبوع، وهي طريقة لم تكن معتادة من قبل، حيث سمحت بفتح المعبر السبت الماضي ولمدة ثلاثة أيام انتهت بدوام يوم الاثنين، لتعلن من جديد عن عملية فتح جديدة. ومعبر رفح هو البوابة الوحيدة لسكان قطاع غزة المحاصرين من قبل إسرائيل منذ عشر سنوات على العالم، وأغلق المعبر من قبل السلطات المصرية، بعد عملية عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وتعيد السلطات المصرية فتح المعبر استثنائيا لعدة أيام، في إطار التخفيف من حدة الحصار المفروض على القطاع. ولوحظ مؤخرا اي قبل نحو ثلاثة أشهر ان سياسة جديدة بدأت القاهرة في تطبيقها تجاه قطاع غزة، وذلك من خلال زيادة عمليات الفتح الاستثنائي وتكرارها مرة كل شهر أو أقل، لتدوم لعدة أيام وصلت في بعض الاحيان لأسبوع كامل. وكانت السلطات المصرية تفتح المعبر في السابق لمدة يومين أو ثلاثة بعد عملية إغلاق تدوم لثلاثة أشهر. وقد يكون هذا التغيير في هذه السياسة، ناتجا عن المؤتمرين اللذين استضافتهما جهات مصرية في مدينة «عين السخنة» شارك فيهما ممثلون عن القطاع التجاري والاقتصادي وبرلمانيون وسياسيون وإعلاميون من غزة، وناقشوا فيهما سبل تخفيف الحصار، وقدمت خلالهما عدة توصيات أهمها فتح المعبر وتسهيل حركة التجارة.  من شأن هذه السياسة الجديدة أن تساهم في تخفيف أعداد الراغبين بالسفر من حالات إنسانية والتي تشمل المرضى والطلاب وأصحاب الإقامات في الخارج. وكانت وزارة الداخلية في غزة قد أعلنت أن عدد المسجلين في وقت سابق للسفر من هذه الحالات بلغ 28 ألف مواطن، بينهم آلاف المرضى والطلاب، ويتوقع أن ينخفض العدد كثيرا إذا ما واصلت السلطات المصرية عمليات الفتح على النحو الجديد. وخلال عملية الفتح السابقة غادر غزة نحو 2053 مسافراً من الحالات الإنسانية وحملة الجوازات المصرية والتنسيقات، بواقع سبع حافلات يومياً، وهو عدد من المتوقع أن يغادر في عملية الفتح الحالية.

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