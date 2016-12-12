مصر : 23 قتيلا و49 جريحا الحصيلة النهائية و الرسمية لاعتداء على الكنيسة البطرسية في القاهرة





أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية, أن الحصيلة النهائية و الرسمية لضحايا الاعتداء الارهابي الذي وقع يوم الأحد, بالكنيسة البطرسية المجاورة للكاتدرائية بمنطقة "العباسية", بلغت 23 قتيلا و49 جريحا. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي اصدرته مساء اليوم - أن حالات الوفاة التي ذكرت على مدار اليوم كانت "تقديرية", حيث أن "الحصيلة النهائية والرسمية تشير إلى أن حصيلة الضحايا بلغت 23 تم نقل 16 منهم إلى مستشفى الدمرداش الجامعي, و6 لمستشفى دار الشفاء , وحالة واحدة الى مستشفى الزهراء الجامعي".ولفتت الوزارة إلى أن غرفة الأزمات منعقدة على مدار الساعه لمتابعة حالات المصابين, لتوفير كافة الرعاية الطبية لهم. و كانت تقارير تحدثت عن 25 قتيلا جراء التفجير الارهابي الذي استهدف الكنيسة "البطرسية" المجاورة للكاتدرائية بمنطقة "العباسية" بالعاصمة المصرية.

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