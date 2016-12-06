مانويل فالس يعلن رسميا عن ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية





أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، آمس، عن استقالته من منصبه من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وقال فالس، في كلمة ألقاها من معقله في بلدة إيفري جنوب شرق باريس: “أنا هنا في هذه القاعة حيث تزوجت، في بلدتي التي أحبها، لدي قوة في داخلي وإرادة لخدمة بلدي وأريد أن أقدم كل شيء لفرنسا”. وتابع قائلا: “أعبر عن مشاعري وعواطفي لفرنسوا هولاند، لقد كان قراره قرار رجل دولة شجاع، إني أعبر للرئيس هولاند عن فخري بترأس الحكومة تحت ولايته، الآن لقد آن الأوان لكي أتقدم للأمام، سأترك منصبي ابتداءا من اليوم”. تجدر الإشارة، إلى أن بلدة إيفري الصغيرة التابعة لمنطقة ايسون لها أهمية رمزية فهي تعدّ المعقل الأساس الذي بدأ منه مانويل فالس انطلاقته السياسية حيث كان رئيسا للبلدية ونائباً عن هذه المنطقة لمدة عشر سنوات.

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