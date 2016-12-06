«فتح» تنهي مؤتمرها السابع بانتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري





اختتمت حركة «فتح»، الأحد، مؤتمرها السابع الذي انطلق يوم الثلاثاء، بإعلان الفائزين في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري. وحسب النتائح، نال عضوية المركزية، كل من، مروان البرغوثي وجبريل الرجوب ومحمد إشتية وحسين الشيخ ومحمود العالول وتوفيق الطيراوي وصائب عريقات والحاج اسماعيل وجمال محيسن وأحمد حلس وناصر القدوة ومحمد المدني وصبري صيدم وعزام الأحمد وعباس زكي وروحي فتوح ودلال سلامة وسمير الرفاعي. أما الناجحون في عضوية الثوري، وفق النتائج، فهم: فدوى البرغوثي وفتحي أبو العردات وآمنة سليمان وحاتم عبد القادر وأشرف دبور وحسام زملط وجمال أبو الرب وماجد الفتياني وجمال حويل وأكرم الرجوب ويونس عمرو وحنا عيسى وصائب نظيف وحسن فرج وسليم الزريعي وبهاء بعلوشة وربيح الخندقجي ورفعت شناعة ومؤيد شعبان وأحمد عساف وإياد الأقرع وعصام ابو بكر وفايز أبو عيطة وبسام زكارنة وخولة الأزرق وفائد مصطفى ومحمد الحوراني وطلال دويكات وأوري دفيس وسلوى هديب وابراهيم المصري وجمال نزال وجهاد مسيمي وعبد الإله الأتيرة ومحمود عوض ورفيق الحسيني وماجد حلو وعفيف صافية وكفاح حرب وعدنان غيث وأحمد كميل وصالح الزق ورزان هندية ورائد رضوان وفراس الشوملي وجمال نزال وزكريا الزبيدي ومي كيلة وعبد المنعم حمدان وجواد عواد ورائد اللوزي وجمال جرادات وريتشرد زنانيري وفخري البرغوثي ووفاء زكارنة وأريج الخليلي وقدري أبو بكر وبسام زكارنة وفيصل أبو شرخ وتيسير نصر الله وزهير الوزير وأسامة القواسمة وعبد الهز ابو زيد ونايف سويطات وتيسير فرحات وإياد صافي وباسم الآغا وعمر الحروب وصالح الياصيدي وتيسير منصور ومحمد النمورة وبيان طبيب وأحمد صبح وكفاح عودة وخلود المغربي ومحمد اللحام وإياد نصر وأسامة النجار وحافظ البرغوثي ومحمود الواوي.ومنذ بداية المؤتمر، ظهر تنافس قوي بين المرشحين، الذين تنافسوا على عضوية المركزية تحديداً، وشكلوا قوائم من أجل ذلك، شاركت بقوة أيضاً في انتخابات المجلس الثوري، من شخصيات مقربة منهم. وظهرت تكتلات عديدة شارك فيها شخصيات قيادية وازنة في الحركة، بعضها حالفها الحظ في الفوز، والكثيرون خرجوا غير موفقين، خاصة وأن عدد المرشحين لعضوية اللجنة المركزية بلغ 64 عضواً من أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 1400 عضو، وتنافس هؤلاء على 18 مقعداً. وعلمت «القدس العربي» أن قبل بدء عملية الاقتراع، انتشرت العديد من الشائعات التي طالت عددا من المرشحين، كان الهدف منها إضعاف حظوظهم في الفوز، في وقت تواصلت فيه ورود الرسائل المجهولة على أرقام هواتف الأعضاء، والتي كانت تدعو لانتخاب أشخاص بعينهم، وتجاهل انتخاب آخرين. وقد حافظ الكثير من قادة «فتح» المعروفين على أماكنهم في المركزية، في حين دخل خمسة أعضاء جدد للجنة، بدلاً من أعضاء سابقين لم يحالفهم الحظ.لكن غاب عن اللجنة، وفق نتائج الانتخابات، كل من الطيب عبد الرحيم ونبيل شعث وسلطان أبو العينين، وآمال حمد، وصخر بسيسو، وهم أعضاء سابقون رشحوا أنفسهم ولم يحالفهم الحظ، في حين تبقى حظوظ نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة، قائمة للعودة من جديد لعضوية المركزية بالتكليف، خاصة وأنه لم يقم بترشيح نفسه.وكان قرار سابق اتخذته اللجنة المركزية، وطبق في المؤتمر السادس، يقضي بعدم تكليف أي شخص فشل في الانتخابات.وسجلت النتائج دخول كل من أعضاء جدد معظمهم من قطاع غزة، بعد خروج الأعضاء السابقين.وبينت الأرقام أن الأسير البرغوثي، كما المرة السابقة، حصل على أعلى الأصوات، حيث حاز على 936 صوتاً من أصوات المقترعين، في حين حصل أقل الفائزين الـ 18 على 477 صوتا، وهي دلال سلامة. كذلك، سجلت عملية الفرز عدم تمكن قيادات معروفة من العودة لعضوية اللجنة المركزية، بعد أن فقدت المنصب في المؤتمر السادس، وهم أحمد قريع ونصر يوسف، إضافة إلى أحمد عبد الرحمن، المسؤول السابق عن إعلام حركة «فتح»، وعدد آخر من القيادات المعروفة، مثل أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري السابق، وإبراهيم أبو النجا، وأحمد نصر، وعدنان الضميري الناطق باسم قوى الأمن، والسفيرين جمال الشوبكي وإبراهيم خريشة.ويتوقع أن تشهد عملية التكليف التي سيقوم بها الرئيس محمود عباس، بصفته قائدا عاما للحركة، إدخال أحد قادة فتح من مدينة القدس لعضوية اللجنة المركزية، خاصة وأن أيا من ممثلي المدينة لم يحالفهم الحظ في الفوز. وتقرر قبل بدء عملية الاقتراع أن يحظى كل من فاروق القدومي وأبو ماهر غنيم، وسليم الزعنون، بعضوية شرف في اللجنة المركزية، كونهم من الأعضاء المؤسسين. وحسب نظام حركة فتح الداخلي يكون أعضاء اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة قيادية 23 عضواً، حيث جرى انتخاب 18 منهم، إضافة إلى الرئيس عباس الذي انتخب في اليوم الأول للمؤتمر قائدا عاما، في حين يتم تكليف أربعة أعضاء آخرين، يراعى فيهم تمثيل كل المناطق التنظيمية. وإضافة إلى عملية الترشح لعضوية اللجنة المركزية التي شهدت تزاحما كبيرا بين قيادات فتح، شهدت الانتخابات أيضا تنافسا حادا في انتخابات المجلس الثوري، حيث ترشح 423 مرشحا على عضوية المجلس الذي يعد ثاني أعلى هيئة قيادية للحركة، لنيل عضوية 80 مقعدا في الثوري، حيث سيتم تكليف 30 عضوا آخر من قيل اللجنة المركزية والرئيس عباس، حسب النظام الداخلي للحركة. وكانت اللجنة المشرفة على المؤتمر، قررت مساء السبت، إغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب المركزية والثوري، بعد أن تقرر تمديد عملية التصويت لمدة ساعة من الزمن.وبلغت نسبة التصويت 95%، من المشاركين في أعمال المؤتمر. وكانت عملية الاقتراع تمت في ثمانية مراكز اقتراع، جميعها وضع في قاعة أحمد الشقيري، وهي القاعة التي احتضنت أعمال المؤتمر السابع، في حين فتح مركز اقتراع واحد في قطاع غزة، لأعضاء المؤتمر، الذين لم يتمكنوا من المغادرة للضفة الغربية، لعدم حصولهم على التصاريح اللازمة من قبل إسرائيل، وعددهم 64 عضوا، وبينهم أسرى محررون.وكان محمود أبو الهيجا الناطق باسم المؤتمر قد أكد أن العملية الانتخابية «تميزت بدقة متناهية ونظام متكامل وإجراءات تسير بشكل سلس»، شارك فيها معلمون من وزارة التربية والتعليم العالي وعددهم 175 معلما ومعلمة.وأضاف أن 140 آخرين قاموا بعملية الفرز فور انتهاء التصويت، لافتا إلى أن المؤتمر السابع نجح بامتياز وبه ستصبح فتح أكثر صلابة لمواجهة أعباء المرحلة المقبلة على مختلف الأصعدة الداخلية والخارجية». وأشار إلى أن المؤتمر «تميز بمعايير الدقة والتنظيم الفائق والمبدع، ونجح وبروح النقاش التي سادت داخله، وهي الروح الوطنية قبل أن تكون روحا فتحاوية بتطلع حقيقي للنهوض بـفتح وتحقيق برامج العمل التي أصبحت مقرة الآن في المؤتمر، التي ستوضع أمام الحكومة والوزارات ذات الاختصاص، وتعزيز مقومات فتح».

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