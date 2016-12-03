الدولي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
03/12/2016 13:40:00

ردود فعل الفلسطينيين على خطاب عباس: خلط بين المناصب وتكريس للوضع السيئ


اختلفت ردود الأفعال الفلسطينية على خطاب الرئيس محمود عباس في مؤتمر حركة فتح السابع المنعقد في رام الله، والذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة، ففيما رأى البعض أن عباس خلط ما بين كونه رئيساً للسلطة، ورئيساً لحركة فتح، وجد آخرون أن الخطاب يكرس الوضع السيئ بدون خيارات وبدائل. وكتب الصحافي، عبد الحفيظ جعوان، على صفحته في «فيسبوك»: «أمضيت ثلاث ساعات على خشبة الصحافيين في قاعة أحمد الشقيري استمع لخطاب الرئيس، ولفت انتباهي أمران، الأول أن الرئيس أذاب كل الحدود بين فتح كتنظيم وبين السلطة الفلسطينية وحكومتها وحتى منظمة التحرير، وخصوصا عند الحديث عن الإنجازات والسفراء والأمن والقانون. كلها ظهرت كإنجازات لفتح كما الإخفاقات أيضاً». وأضاف: «أما الأمر اللافت الآخر، ان الرئيس يتمتع بفطنة وتركيز وذاكرة، تفوق 90 % من أعضاء المؤتمر الذين يطرحون أنفسهم كوجوه شابة وجديدة». أما الصحافي خالد سليم، فعلّق على الخطاب، على صفحته، قائلاً: «كان الراحل أبو عمار مفرطًا في الأحلام والغيبيات، فيما بدا الرئيس أبو مازن مفرطًا في واقعيته. على أن الرئيس ركز في أكثر من ثلثي خطابه ربما، على الرموز. لقد انشغل بها كثيراً على حساب الواقع». وتابع: «كان رفع العلم الفلسطيني على مدخل الأمم المتحدة حاضراً أكثر من الاستيطان. كان مسمى (الدولة) أوضح من الجدار. كانت السفارات والانضمام للمؤسسات الدولية، ولو شكليًّا، أبرز من المصالحة والمفاوضات». واعتبر أن «هناك احتفاء ضخما بالرموز، إعلاء للشكل على حساب المضمون. أما الثلث الأخير، فكان خطاب دولة، وليس حركة». وحسب سليم، فقد «غابت في خطاب الرئيس الحدود بين المناصب، فبدا خطاباً لرئيس دولة فلسطين، أكثر منه لقائد حركة فتح. وكان المزاح أعلى من قدرة البث المباشر على احتماله، وكان ليكون مقبولاً في الغرف المغلقة». من جهته، رأى الكاتب والمحلل السياسي، هاني المصري، أن «خطاب الرئيس عباس هو خطاب بقاء الوضع السيئ على ما هو عليه، وفقدان الخيارات والبدائل، وتضخيم الإنجازات وتجاهل الإخفاقات». أما الصحافية نداء يونس، فقالت إن خطاب الساعات الثلاث للرئيس عباس «كل واحد يرى فيه ما يخدم الفكرة التي يريد إيصالها عن الرجل، أو ما يدعم (الصورة) التي لديه عنه. في المحصلة ربما يكون قد أصاب الرئيس في بعض الملفات وربما يكون قد أخطأ في غيرها ولكن من لديه ما قد يغير الواقع القائم، ومن يملك الحل السحري للمشاكل القائمة، دون الانتقاد لغرض الانتقاد فقط، فليأتنا به». إلى ذلك، تساءلت الصحافية ربى عنبتاوي على سبيل السخرية مما يجري على مواقع التواصل بالقول: لماذا الناس تشكي دائماً، دولتنا فيها كل مقومات الدول المتحضرة. لدينا زراعة واقتصاد وصناعة وعلم وفن وسفارات وجامعات وبحر ميت وهيئة مكافحة فساد. الله يهديكم وتتوقفوا عن الشكوى».

 

عدد القراءات 21 مرة | قراءات اليوم 21 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

بن غبريت: قرابة 40 ألف موظف أودعوا طلبات الاستفادة من التقاعد

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم  بالجزائر العاصمة، أن قرابة 40 ألف موظف في قطاع التربية أودعوا ملفات الاستفادة من التقاعد وهذا قبل
image

ولد خليفة يتحادث ببكين مع رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

تحادث رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، في إطار زيارته البرلمانية إلى الصين الشعبية، مع رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني،
image

بكالوريا 2017: الرزنامة النهائية للإمتحانات ستوزع على مستوى الثانويات ابتداء من الأحد

أكدت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, اليوم  بالجزائر العاصمة, أن الرزنامة النهائية لامتحانات شهادة البكالوريا 2017 ستوزع على مستوى مؤسسات التعليم الثانوي عبر الوطن
image

إحباط محاولات لتهريب كمية معتبرة من الوقود في كل من تبسة وسوق اهراس و الطارف

على إثر عمليات منفصلة بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف الناحية العسكرية الخامسة ، أحبط عناصر حرس الحدود يوم آمس، محاولات لتهريب كمية معتبرة من
image

آلاف المودعين يشيعون جثمان فقيد الأغنية الشعبية أعمر الزاهي إلى مثواه الأخير

·      وري الثرى ظهر، أول أمس، جثمان فقيد الأغنية الشعبية أعمر الزاهي بمقبرة القطار في الجزائر العاصمة في جو جنائزي مهيب وبحضور حشود من
image

ردود فعل الفلسطينيين على خطاب عباس: خلط بين المناصب وتكريس للوضع السيئ

اختلفت ردود الأفعال الفلسطينية على خطاب الرئيس محمود عباس في مؤتمر حركة فتح السابع المنعقد في رام الله، والذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة،
image

جواد بوركايب: التعديل الذي بادر به رئيس الجمهورية سيعزز مكتسبات العمال

صرح المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي جواد بوركايب يوم الخميس بالجزائر أن التعديل الذي أدخل على مشروع القانون المتعلق
image

فرنسا: هولاند يعلن عدم ترشحه لعهدة ثانية

في خطوة مفاجئة أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم الخميس أنه لن يترشح لعهدة ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل. وقال هولاند (62 عاما)
image

تقرير الطب الشرعي يؤكد أن وفاة التلميذ رشيد لم تكن بسبب تعرضه للضرب

عقد وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، زوال يوم الجمعة، ندوة صحفية حول وفاة التلميذ العيفة رشيد، حيث كشف خلالها أن  تقرير الطب الشرعي أكد أن وفاة
image

هذه هي تفاصيل اتفاق أوبك في فيينا

كشفت تفاصيل اتفاق الـ"اوبك" الموقع الأربعاء في فيينا عن مكاسب محققة لإيران ، في وقت تم استثناء ليبيا و نيجيريا من تدابير التخفيض. وتم الكشف عن
قيم هذا المقال
0