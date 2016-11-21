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21/11/2016 12:34:00

سقوط مئات الضحايا في حلب وأوباما وقادة الاتحاد الاوروبي يدعون روسيا وإيران لوقف القصف


 أجبر القصف الجوي والمدفعي العنيف لقوات النظام السوري على شرق حلب، الجمعة، السكان على البقاء في منازلهم بعد ليلة شهدت اشتباكات عنيفة في جنوب المدينة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. واستهدف القصف أحياء عدة بينها مساكن هنانو والفردوس والهلك وبستان الباشا وبستان القصر وطريق الباب والصاخور، وفق المرصد السوري. وفرق الإسعاف غير قادرة على التوجه الى الأماكن التي تم استهدافها بسبب شدة القصف بالصواريخ والقذائف. وكان القصف عنيفا الخميس أيضا، واشتد مساء وحتى منتصف الليل، وكانت الأبنية ترتج نتيجة قوة الغارات. وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن «الاشتباكات عنيفة جدا وترافقت مع قصف مدفعي متبادل»، مشيرا إلى أن قوات النظام تقدمت لفترة قصيرة قبل أن تصدها الفصائل المعارضة والإسلامية. وردت الفصائل المعارضة على التصعيد العسكري في شرق حلب بإطلاق «أكثر من 15 قذيفة صاروخية» بعد منتصف الليل على الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، وبينها الجميلية والإسماعيلية وبستان الزهرة وسليمان الحلبي. وتزامن التصعيد العسكري في مدينة حلب مع إعلان روسيا، حليفة دمشق، حملة واسعة النطاق في محافظتي إدلب (شمال غرب) وحمص (وسط). إلى ذلك بلغ عدد ضحايا القصف الجوي على أحياء حلب الشرقية شمالي سوريا 106 مدنيين خلال 72 ساعة الماضية. وأفاد المسؤول في الدفاع المدني نجيب الأنصاري أن 12 مدنياً قتلوا بغارات جوية نفذتها طائرات روسية وطائرات تابعة للنظام ما أدى إلى ارتفاع حصيلة القتلى خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 106 قتلى و190 جريحا. وأوضح الأنصاري أن طائرات النظام والطائرات الروسية تقصف بشدة منذ 3 أيام، وبشكل متواصل، أحياء حلب المحاصرة والخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، لافتاً إلى أن حالات اختناق حدثت في قصف ببراميل متفجرة تحتوي على غاز سام في حي» مساكن هنانو». ويعيش في أحياء حلب المحاصرة نحو 300 ألف مدني يعيشون في وضع بالغ السوء، حيث يزداد الوضع سوءاً مع استمرار القصف والحصار الخانق المفروض على المدينة منذ مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي. جاء ذلك فيما أكد إبراهيم برو، سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (معارض)، احتجاز تنظيم «ب ي د»، ستة مسؤولين رفيعي المستوى بينهم نائبه حسن صالح. وفي مؤتمر صحافي عقده برو، أوضح أن مسلحي التنظيم داهموا مبنى حزبه في بلدة عامودا التابعة لمحافظة الحسكة (شمال شرقي). وقال برو: «احتجز مسلحو التنظيم خلال عملية المداهمة، ستة مسؤولين رفيعي المستوى بينهم نائب السكرتير حسن صالح». واستذكر السكرتير احتجاز مسلحي التنظيم قبل فترة قصيرة، الكثير من أعضاء المجلس الوطني الكردي في سوريا. وأضاف: «جرى اعتقال قرابة 50 عضوا في المجلس بصورة تعسفية، وتم إلقاؤهم في زنزانات التنظيم، لمشاركتهم في مراسم تشييع أحد مقاتلي البيشمركه (قوات الإقليم الكردي في العراق) خلال المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي». وتابع «لم يعد الشعب يقدم دعما للتنظيم كما في السابق، وباتوا يضعفون يوما بعد يوم. نقترب من نهاية الحرب على داعش، لذا فإن حاجة الولايات المتحدة الأمريكية للتنظيم بدأت تقل، وهم (عناصر التنظيم) ينتقمون لهزيمتهم من أعضاء الحزب». وفيما يتعلق بالاستعدادات المتعلقة بعملية استعادة محافظة الرقة، شمالي شرق سوريا، من تنظيم «الدولة» قال برو: «من أجل زيادة عدد عناصره، يداهم التنظيم القرى يوميا ليجند أهالي المنطقة، ويجبرهم على حمل السلاح قسرا، تحت ما يسمى بالخدمة الإجبارية». تجدر الإشارة إلى أنَّ حزب الوحدة الديمقراطي الكردي، هو أحد الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني الكردي في سوريا (معارض). من جهة أخرى ذكر البيت الأبيض الجمعة أن قادة الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا دعوا روسيا وإيران إلى وقف كل الأنشطة العسكرية في مدينة حلب السورية على الفور. وحرك الادعاء العام الألماني دعوى قضائية أمام محكمة مدينة ميونيخ لمحاكمة سوريين اثنين بتهمة القتال في سوريا. وأعلن الادعاء العام الجمعة في مقره في مدينة كارلسروه أن السوريين (22 و24 عاما) متهمان بالقتال في صفوف حركة «أحرار الشام»، التي تسعى لإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وإقامة دولة إسلامية. وبحسب التحقيقات، أصيب المتهم الأصغر عام 2014 بإصابات خطيرة في إحدى المعارك وانتقل إلى ألمانيا عبر تركيا لتلقي العلاج. وعلى الأقل أعلن المتهم الثاني، الذي رافق المتهم الأصغر إلى ألمانيا، ولاءه «لأحرار الشام» في الخارج. ويقبع المتهمان في السجن على ذمة التحقيق منذ إلقاء القبض عليهما في نيسان/أبريل الماضي.

 

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