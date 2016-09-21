تبادل إطلاق نار بين القوات الباكستانية والهندية بكشمير





تبادلت القوات الهندية والباكستانية الثلاثاء النار على الخط الفاصل بينهما في كشمير بعد يومين على هجوم دموي على قاعدة عسكرية هندية في هذه المنطقة المتنازع عليها في الهملايا. وأكد الناطق باسم الجيش الهندي الكولونيل راجيش كاليا وقوع "انتهاك لوقف إطلاق النار" على طول خط المراقبة الذي يشكل حدوداً بحكم الأمر الواقع بين القوتين النوويتين في منطقة أوري في كشمير. في هذه المنطقة نفسها هاجم متمردون القاعدة العسكرية الهندية فجر الأحد، ما أسفر عن 18 قتيلاً من الجنود، في أعلى حصيلة تسجل في هذه المنطقة منذ حوالي 15 عاما. وقال مسؤول في الشرطة رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "لقد حصل إطلاق نار بسلاح من عيار خفيف في المنطقة". غالبا ما تتكرر انتهاكات وقف إطلاق النار في هذه المنطقة، التي تتنازع عليها الهند وباكستان منذ التقسيم في 1947 منذ إعلان وقف إطلاق النار في 2003.لكن هذا الحادث هو الأول من نوعه منذ تجدد التوتر في وادي كشمير المستمر منذ شهرين.وحمل الجيش الهندي مسؤولية هجوم نهاية الأسبوع إلى جماعة متطرفة تتخذ من باكستان مقرا لها.

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