الدولي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
20/09/2016 15:23:00

قصف قاعدة الديلمي: التحالف يكثف غاراته على صنعاء وصعدة


شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في عدد من المحافظات، على رأسها العاصمة صنعاء ومعقل الحوثيين صعدة، إلى جانب وقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيات في تعز. وأكدت مصادر أمنية أن مقاتلات التحالف شنت غارات على مواقع الميليشيات في محافظتي الحديدة والمحويت غرب اليمن، حيث قصفت بثلاث غارات معسكر الأمن المركزي، وغارة رابعة استهدفت منزل المخلوع صالح في مدينة الحديدة الساحلية. كما قصفت مواقع للميليشيات في منطقة بكر بمديرية شبام كوكبان التابعة لمحافظة المحويت شمال غربي صنعاء. أما في محافظة صعدة معقل الحوثيين فأكدت مصادر قبلية أن طائرات التحالف شنت نحو 20 غارة على منطقتي مندبة وثعبان في مديرية باقم الحدودية مع السعودية شمال المحافظة، فيما دكت مدفعية التحالف مواقع وتحصينات الميليشيات في المناطق المحاذية للحدود السعودية، بما في ذلك الكهوف التي يختبئ فيها قادة ميدانيون من الميليشيات. من جانبها العاصمة صنعاء لم تكن في منأى عن غارات التحالف، فمعسكر الخرافي ومبنى الأمن القومي شمال شرقي المدينة تم استهدافه بغارات جوية إلى جانب استهداف قاعدة الديلمي ومطار صنعاء شمال المدينة.أما في مأرب، فأفادت المصادر أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا باليستياً للميليشيات فوق سماء مأرب.وفي تعز، قتل 5 من مسلحي ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وأصيب 7 آخرون، جراء المعارك التي دارت بين الميليشيات والجيش الوطني اليمني. ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من جهتهم كثفوا من قصفهم المدفعي والصاروخي على الأحياء السكنية شرق المدينة، مما أسفر عن تدمير عدد من المنازل وإصابة 4 مدنيين بجروح خطيرة، بحسب المصادر الأمنية.

 

التحالف يقصف مواقع الميليشيات في صنعاء وعمران

 

شنت طائرات التحالف، مساء الأحد، سلسلة غارات على أهداف عسكرية للميليشيات في محافظتي صنعاء وعمران، حيث قصفت معسكر الخرافي ومبنى الأمن القومي بصرف شمال شرق مدينة صنعاء وقاعدة الديلمي ومطار صنعاء شمال المدينة.وفي محافظة عمران، استهدف التحالف بثلاث غارات نقاط تفتيش تابعة لميليشيات الحوثي في 22 م ايو بمنطقة الورك شرق مدينة عمران، و3غارات على موقع جبل ضين العسكري بين صنعاء وعمران، وست غارات على معسكر اللواء التاسع جنوب مدينة عمران.

عدد القراءات 10 مرة | قراءات اليوم 10 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

تجري فعالياته من 30 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبل: فيلمان جزائريان يدخلان منافسة المهرجان الـ31 لفيلم نامور ببلجيكا

سيدخل الفيلم الوثائقي "في راسي رومبوان" للمخرج الجزائري حسن فرحاني والفيلم القصير "قنديل البحر" للمخرج الفرنسي الجزائري داميان أونوري المنافسة الرسمية للمهرجان الدولي الـ31 للفيلم
image

تلمسان: انتقاء 18 عملا أدبيا للتنافس على جائزة "محمد ديب"

تم انتقاء 18 عملا أدبيا من أصل 72 عملا مودعا على مستوى الجمعية الثقافية "الدار الكبيرة" بتلمسان لنيل جائزة "محمد ديب" في طبعتها الخامسة التي
image

قصف قاعدة الديلمي: التحالف يكثف غاراته على صنعاء وصعدة

شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في عدد من المحافظات، على رأسها العاصمة صنعاء ومعقل الحوثيين صعدة، إلى جانب وقوع
image

وزير العدل المغربي: لا قرار لي في انتخابات 7 أكتوبر

أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بالمغرب، وعلى بعد أيام معدودة من انطلاق الحملة الانتخابية، أنه لا يستشار ولا يقرر في الشأن الانتخابي المتعلق باستحقاقات
image

الموقوفون هم 14 سعودياً ومصري ويمني وبينهم امرأة.. خططوا لأربع هجمات بالرياض: السعودية.. تفكيك شبكة داعشية من 3 خلايا إرهابية

قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، إن الجهات الأمنية المختصة ومن خلال متابعتها للتهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، فقد تمكنت

بناء على مقترح تقدم به نجل الرئيس السبسي: يوسف الشاهد رئيساً للحزب الحاكم في تونس

أقر حزب "نداء تونس" الحزب الحاكم في تونس، الأحد تكليف يوسف الشاهد، رئيس الحكومة برئاسة الهيئة السياسية للحزب، وهي أعلى منصب ، وذلك بناء على
image

بناء على مقترح تقدم به نجل الرئيس السبسي: يوسف الشاهد رئيساً للحزب الحاكم في تونس

أقر حزب "نداء تونس" الحزب الحاكم في تونس، الأحد تكليف يوسف الشاهد، رئيس الحكومة برئاسة الهيئة السياسية للحزب، وهي أعلى منصب ، وذلك بناء على
image

الأمين العام لأوبك متفائل بنتائج الاجتماع غير الرسمي بالجزائر

عبر الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" محمد سنوسي بركيندو بالجزائر عن تفاؤله بنتائج الاجتماع غير الرسمي للمنظمة الذي سيعقد في 27 سبتمبر الجاري. و
image

التزويد بالماء الشروب: وعلي يؤكد ضرورة تسوية مشكل التوصيلات غير القانونية

أكد وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي يوم الأحد بالجزائر العاصمة على ضرورة معالجة ظاهرة التوصيلات غير الشرعية و التسربات في شبكات المياه
image

رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح: التعاون الاقتصادي بين الجزائر و فرنسا يجب أن يتجاوز الإطار التجاري

صرح رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح يوم الاثنين بباريس أن التعاون الاقتصادي بين الجزائر و فرنسا يجب أن يتجاوز الإطار التجاري إلى تفضيل
قيم هذا المقال
0