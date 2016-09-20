قصف قاعدة الديلمي: التحالف يكثف غاراته على صنعاء وصعدة





شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في عدد من المحافظات، على رأسها العاصمة صنعاء ومعقل الحوثيين صعدة، إلى جانب وقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيات في تعز. وأكدت مصادر أمنية أن مقاتلات التحالف شنت غارات على مواقع الميليشيات في محافظتي الحديدة والمحويت غرب اليمن، حيث قصفت بثلاث غارات معسكر الأمن المركزي، وغارة رابعة استهدفت منزل المخلوع صالح في مدينة الحديدة الساحلية. كما قصفت مواقع للميليشيات في منطقة بكر بمديرية شبام كوكبان التابعة لمحافظة المحويت شمال غربي صنعاء. أما في محافظة صعدة معقل الحوثيين فأكدت مصادر قبلية أن طائرات التحالف شنت نحو 20 غارة على منطقتي مندبة وثعبان في مديرية باقم الحدودية مع السعودية شمال المحافظة، فيما دكت مدفعية التحالف مواقع وتحصينات الميليشيات في المناطق المحاذية للحدود السعودية، بما في ذلك الكهوف التي يختبئ فيها قادة ميدانيون من الميليشيات. من جانبها العاصمة صنعاء لم تكن في منأى عن غارات التحالف، فمعسكر الخرافي ومبنى الأمن القومي شمال شرقي المدينة تم استهدافه بغارات جوية إلى جانب استهداف قاعدة الديلمي ومطار صنعاء شمال المدينة.أما في مأرب، فأفادت المصادر أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا باليستياً للميليشيات فوق سماء مأرب.وفي تعز، قتل 5 من مسلحي ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وأصيب 7 آخرون، جراء المعارك التي دارت بين الميليشيات والجيش الوطني اليمني. ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من جهتهم كثفوا من قصفهم المدفعي والصاروخي على الأحياء السكنية شرق المدينة، مما أسفر عن تدمير عدد من المنازل وإصابة 4 مدنيين بجروح خطيرة، بحسب المصادر الأمنية.

التحالف يقصف مواقع الميليشيات في صنعاء وعمران

شنت طائرات التحالف، مساء الأحد، سلسلة غارات على أهداف عسكرية للميليشيات في محافظتي صنعاء وعمران، حيث قصفت معسكر الخرافي ومبنى الأمن القومي بصرف شمال شرق مدينة صنعاء وقاعدة الديلمي ومطار صنعاء شمال المدينة.وفي محافظة عمران، استهدف التحالف بثلاث غارات نقاط تفتيش تابعة لميليشيات الحوثي في 22 م ايو بمنطقة الورك شرق مدينة عمران، و3غارات على موقع جبل ضين العسكري بين صنعاء وعمران، وست غارات على معسكر اللواء التاسع جنوب مدينة عمران.

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