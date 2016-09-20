الموقوفون هم 14 سعودياً ومصري ويمني وبينهم امرأة.. خططوا لأربع هجمات بالرياض: السعودية.. تفكيك شبكة داعشية من 3 خلايا إرهابية





قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، إن الجهات الأمنية المختصة ومن خلال متابعتها للتهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، فقد تمكنت من خلال عملية أمنية تمت على مراحل استمرت لعدة أشهر من إحباط عمليات إرهابية كلفت بتنفيذها شبكة إرهابية مكونة من ثلاث خلايا عنقودية ترتبط بتنظيم "داعش" الإرهابي. حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

أهداف الشبكة

وخططت هذه الشبكة لاستهداف مواطنين وعلماء ورجال أمن ومنشآت أمنية وعسكرية واقتصادية في مواقع مختلفة، حيث نشطت خلايا هذه الشبكة في إعداد وتجهيز الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتوفير الخلائط اللازمة لذلك لاستخدامها في عملياتهم الإجرامية وتقديم الدعم اللوجيستي من إيواء للمطلوبين والتستر عليهم، وتمويلهم بالمال والسلاح ونقلهم داخل المملكة، وتأمين وسائل النقل لهم، ورصد المواقع المستهدفة، وتقديم الدعم الإلكتروني والإعلامي للتنظيم، والتواصل مع قياداته بالخارج في جميع نشاطاتهم.





جنسيات الإرهابيين

وأضاف المتحدث الأمني أن هناك ما يشير إلى علاقتهم بجرائم أخرى وقعت في السابق، وقد بلغ عدد عناصر تلك الشبكة 17 شخصاً، بينهم امرأة تم القبض عليهم بشكل كامل وجميعهم من الجنسية السعودية عدا 3، أحدهم من الجنسية اليمنية والآخران من الجنسية المصرية، والفلسطينية وهم كل من:1 - ‏أحمد محمد أحمد البناوي عسيري "سعودي الجنسية"2 - ‏أسامة عبد الله صرصور "فلسطيني الجنسية"3 - ‏إسماعيل سعدي البشري "سعودي الجنسية"4 -‏ حمد عبد الله محمد الموسى "سعودي الجنسية"5 -‏ خالد مشعل خالد العتيبي "سعودي الجنسية"6 -‏ خلود محمد منصور الركيبي "سعودية الجنسية"7 - ‏خالد أحمد سعد المالك "سعودي الجنسية"8 -‏ سلطان بخيت بندر العتيبي "سعودي الجنسية"9-‏ عبد الرحمن فارس عامر المري "يمني الجنسية"10-‏ عبد الله عبد الرحمن طويرش الطويرش "سعودي الجنسية"11-‏ عبد الله صالح سلمان الشمري "سعودي الجنسية"12- ‏عمر عبده عبد الحميد الزغبي "مصري الجنسية"13-‏ محمد فهد محمد القحطاني "سعودي الجنسية"14-‏ محمد أحمد محمد الأحمري "سعودي الجنسية"15-‏ ناصر محمد منصور الركيبي "سعودي الجنسية"16-‏ نايف نافع حاكم البشري "سعودي الجنسية"17-‏ نصار عبد الله محمد الموسى "سعودي الجنسية"

إحباط أربع عمليات إرهابية بلغت مراحل متقدمة من الإعداد

1 - إحباط عملية بتاريخ 13 / 5 / 1437هـ كانت تستهدف أحد منسوبي وزارة الدفاع بمدينة الرياض بعد رصده وتجهيز العبوة المتفجرة لإلصاقها في سيارته.2 - إحباط عملية كانت تستهدف الطلاب المتدربين بمدينة التدريب بالأمن العام، وذلك بوضع عبوة ناسفة عند البوابة لتفجيرها عن بعد أثناء خروجهم يوم الأربعاء الموافق 15 / 5 / 1437هـ ، وقد وصلت الترتيبات في تلك العملية إلى المراحل النهائية.3 - إحباط عملية تسليم حزامين ناسفين بتاريخ 16 / 5 / 1437هـ والإطاحة بالمكلفين بها، ومداهمة وكر إرهابي بمحافظة القويعية وضبط ما فيه من مواد متفجرة.4 - إحباط عملية انتحارية والقبض على الانتحاري المكلف بالتنفيذ الموضح اسمه بالفقرة رقم (17) / نصار عبدالله محمد الموسى (سعودي الجنسية) وبحوزته حزام ناسف وعبوة متفجرة، بعد أن قام في مراحل الإعداد للعملية برصد مواقع بمحافظة الأحساء دينية، وأخرى عسكرية تابعة لوزارة الحرس الوطني، وحددها على الطبيعة وبعث إحداثياتها للتنظيم في الخارج لاختيار أحدها من قبلهم وتكليفه باستهدافه حيث حدد يوم الجمعة الموافق 17 / 5 / 1437هـ موعدا للتنفيذ، إضافة لرصده قبل ذلك مسجد الإمام الرضا الذي تم استهدافه بتاريخ 19 / 4 / 1437هـ .

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