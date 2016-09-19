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19/09/2016 12:55:00

نتنياهو يدافع عن رزمة المساعدات الأميركية الجديدة


دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عن رزمة المساعدات الأميركية الجديدة لإسرائيل، بعد أن اعتبر خصومه أن إسرائيل كان يمكن أن تحصل على رزمة أكثر سخاء لو لم يقم بإغضاب البيت الأبيض. وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها ستقدم لإسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2028 لشراء طائرات وأسلحة متطورة وتعزيز درعها الصاروخية، ما يشكل أضخم مساعدات عسكرية أميركية في تاريخ الولايات المتحدة. وقال نتنياهو الاحد في بدء الاجتماع الاسبوعي لحكومته "هذه هي اكبر رزمة من المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لأي دولة في تاريخها وهذه الاتفاقية تشكل دليلا على عمق ومتانة العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة". وكان نتنياهو يرد على خصومه السياسيين الذين أكدوا أن الدولة العبرية كانت ستحصل على رزمة اكبر من المساعدات كتعويض على المخاطر الجديدة التي تقول إسرائيل انها تواجهها بسبب الاتفاق النووي مع عدوتها اللدودة إيران. وقام نتنياهو بحملة علنية صاخبة ضد الاتفاق النووي مع ايران الذي دعمه الرئيس الأميركي باراك اوباما. وزار نتنياهو في ذلك الحين واشنطن سعيا لعرقلة الاتفاق الذي كان يجري التفاوض بشأنه، وألقى كلمة أمام الكونغرس بدعوة من الجمهوريين اعتبرها البيت الأبيض تدخلا غير مسبوق في شؤون الولايات المتحدة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك أكد في مقالة في صحيفة واشنطن بوست أن "سلوك نتنياهو المتهور... عرض أمن إسرائيل للخطر". وأضاف أن "إسرائيل ستتلقى3,8 مليار دولار سنويا، وهي مساهمة مهمة في امننا لكنها اقل بكثير مما كان يمكن ان نحصل عليه قبل ان يقرر رئيس الوزراء التدخل بشكل سافر في الشؤون السياسية الأميركية". ومن جهتها، اكدت النائب شيلي يحيموفيتش من حزب العمل المعارض ان "نتنياهو ابلغ قادة المؤسسة الامنية انهم سيحصلون على 5- 6 مليارات دولار سنويا لم يتبق منها سوى 3,8 مليار دولار". وكتبت في تغريدة على موقع تويتر "هذه نتيجة للسلوك المتغطرس والفشل في قراءة الخريطة ولاعتبارات مختصة بالحملة (الانتخابية)". وأكد نتنياهو الاحد انه "لم يعرض علينا أبدا مبلغ أكبر. لم يعرض علينا حتى دولار إضافي واحد ولم تعرض علينا تكنولوجيات خاصة. هذه تشويهات وافتراءات".ووصف نتنياهو هذه التصريحات بأنها "نكران للجميل حيال اكبر وافضل صديقة لنا وهي الولايات المتحدة". وقعت إسرائيل والولايات المتحدة الاتفاق في واشنطن الاربعاء.ورغم التوتر الشديد القائم بينهما بشأن إيران وعملية السلام مع الفلسطينيين، وقعت الدولتان الحليفتان الأربعاء في واشنطن بروتوكول اتفاق أعلن عنه الثلاثاء، ينص على منح إسرائيل مساعدة عسكرية بقيمة 38 مليار دولار تغطي فترة 2019-2028.

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