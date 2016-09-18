دبي تنجز 85% من مداخل جزيرة "بلو ووترز"





أعلن مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن إنجاز 85% من مشروع مداخل جزيرة "بلو ووترز" الواقعة قبالة شاطئ جميرا بيتش، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع مجموعة مراس القابضة، بتكلفة 475 مليون درهم، وتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في شهر ديسمبر المقبل. وقال مطر الطاير إن المشروع الذي شارفت الشركة المنفذة على الانتهاء منه، يهدف إلى ربط الجسور المؤدية لجزيرة "بلو ووترز" مع تقاطع بحيرات جميرا التقاطع رقم (خمسة ونصف 5.5) على طريق الشيخ زايد، ويتكون مدخل الجزيرة من جسر رئيس بمسارين في كل اتجاه بطول 1400 متر وعرض 25 متراً، إضافة لمسارين بعرض قرابة 5.5 متر تخصص لعربات النقل الآلي (نظام النقل الشخصي) المزمع تجهيزها لتسهيل حركة تنقل الزوار من وإلى محطة المترو (نخيل هاربر اند تاورز) على شارع الشيخ زايد القريبة من الجزيرة، بحسب صحيفة البيان. وأشار إلى أن المشروع يشمل تنفيذ توصيلات وجسرا بسعة مسارين في الاتجاه من دبي إلى الجزيرة، إضافة إلى توصيلات وجسر بسعة مسار واحد في الاتجاه من شارع الخيل إلى الجزيرة. وأضاف: يوفر الجسر حركة حرة للقادمين من جهة أبوظبي على شارع الشيخ زايد إلى جزيرة (بلو ووترز)، والقادمين من شارع الخيل عبر شارع قرن السبخة إلى الجزيرة، وكذلك توفير حركة حرة للمرور المتجه من الجزيرة إلى دبي وأبوظبي من خلال شارع الشيخ زايد، مشيراً إلى أن المشروع يشمل أيضاً انشاء توصيلات الطرق اللازمة إضافة الى أعمال انارة الشوارع والجسور واعمال خدمات البنية التحتية التي تتضمن تحويل الخدمات المتأثرة والخدمات الجديدة المطلوبة لخدمة الجزيرة من مياه وكهرباء وري وصرف صحي وخطوط الاتصالات وغيرها.

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