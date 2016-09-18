مقتل 3 جنود أتراك و4 من "الكردستاني" جنوب شرقي البلاد





قتل ثلاثة جنود أتراك وأربعة عناصر من حزب العمال الكردستاني، أمس السبت، في اشتباكات بإقليم هكاري في جنوب شرقي تركيا، في حين شنت قوات الدرك التركية عمليات أمنية مدعومة بطائرات هليكوبتر في أماكن أخرى بالمنطقة، وفق مصادر أمنية. كما أصيب ثلاثة جنود أتراك أيضاً في الاشتباكات التي وقعت في قرية أغاجديبي على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب إقليم هكاري، الواقع على الحدود مع العراق وإيران. وقالت المصادر إن عملية تعقب المسلحين جارية. كذلك قصفت طائرات هليكوبتر هجومية أهدافاً لحزب العمال الكردستاني في إقليم شرناق الواقع على الحدود مع العراق قرب جبال جودي وجبار دعماً للقوات البرية التي تنفذ عمليات بالمنطقة.

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