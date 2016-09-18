الدولي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
18/09/2016 15:24:00

فلسطيني يروي تفاصيل صادمة عن إعدام إسرائيل لنجله


 عادت الإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الواجهة، بعد قتل الجيش 3 فلسطينيين خلال 24 ساعة، بمزاعم مختلفة منها الدهس والطعن. الحاج عبدالسلام الجعبري وصل المدينة المنورة وقد بدا مدهوشاً من حفاوة الاستقبال ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الذي استضاف 1000 عائلة فلسطينية "من ذوي الشهداء الفلسطينيين"، وقد أنسته الدهشة قليلاً مأساته، لكن سرعان ما تذكرها بعد سقوط ثلاثة فلسطينيين بنيران إسرائيلية، في بلده مدينة الخليل، مستعيداً ذكريات ابنه رائد عبدالسلام الجعبري، الذي قتله جيش الاحتلال. يستذكر الحاج الجعبري لـ"العربية.نت" ما حصل مع ابنه عبدالسلام قبل سنتين حين تم اعتقاله بعد ما سمته إسرائيل محاولة دهس قرب إحدى المستوطنات المحاذية للخليل، فيما يقول هو إنه حادث سير نتيجة انفلات بدالة الوقود. ويقول الجعبري "تم اعتقال ولدي ونقله إلى سجن عوفر وهو بصحة جيدة ولم يكن يعاني من أية إصابات أو أمراض، وفي ليلة استشهاده تحدث إلى زوجته وأطفاله، وكانت معنوياته وصحته ممتازة، لكننا تفاجأنا في اليوم التالي أنه استشهد، وكان الخبر صاعقا بالنسبة لنا". ويروي الحاج الجعبري القصة وسرعان ما اغرورقت عيناه، ويقول إن ابنه تعرض لضرب وتعذيب شديدين خلال نقله من السجن إلى المحكمة، موضحاً أن ما حصل كان مروعاً "كان مع ولدي أربعة معتقلين آخرين تم إنزالهم إلى مكان معين في السجن فيما ظل رائد داخل غرفة مع عناصر وحدة نحشون التي تحرس السجون، حيث بدأوا بضربه بعنف شديد بالأقدام والهراوات، واستمروا في ذلك مدة ربع ساعة تخللها صياح رائد إلى أن توقف الصياح والضرب". ونقل رائد إلى مستشفى إسرائيلي بعد ضربه، لكنه فارق الحياة في الطريق، وادعت إسرائيل أنه حاول الانتحار. وقام أهل رائد بعد استلام جثمانه بتشريحه، وأظهرت النتائج أنه توفي بسبب كسور في الجمجمة والقفص الصدري. يقول الجعبري إنه عاين جثمان ولده حين استلامه وقد بدت جمجمة رأسه مهشّمة والدماء تنزف منها ومن مختلف أنحاء جسده. رغم سعادة الحاج الجعبري بالمكرمة الملكية التي حصل عليها على نفقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لكن ما حصل مع ابنه وحصل في مدينة الخليل الجمعة والسبت أعاد له ذكريات أليمة. ويؤكد الجعبري أن إسرائيل تتعمد إعدام الفلسطينيين لأي سبب كان، وتحاول إظهار أنهم كانوا ينوون تنفيذ عمليات. ويضيف "90 بالمئة من الضحايا في الخليل قتلوا بدم بارد ودون سبب، وإسرائيل تكذب وتقول إنهم كانوا يريدون تنفيذ عمليات"، موضحاً أن مدينة الخليل هي من أكثر المدن التي تحصل فيها إعدامات ميدانية بسبب الاحتكاك المتواصل بين الجيش والمستوطنين والفلسطينيين. وقتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين من الخليل في أقل من 24 ساعة بداعي تنفيذ عمليات، بينهم شاب قتل وأصيبت خطيبته.

 

عدد القراءات 13 مرة | قراءات اليوم 13 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

باتنة: الشروع في إجراءات تصنيف الموقع الأثري إيشوقان

تم الشروع في الإجراءات المتعلقة بتصنيف الموقع الأثري لفترة العصر الجيولوجي الحديث ونوميديا ببلدية فم الطوب بباتنة كتراث ثقافي وتاريخي وطني محمي حسبما كشفت عنه
image

دبي تنجز 85% من مداخل جزيرة "بلو ووترز"

أعلن مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن إنجاز 85% من مشروع مداخل جزيرة "بلو ووترز" الواقعة قبالة شاطئ جميرا
image

مقتل 3 جنود أتراك و4 من "الكردستاني" جنوب شرقي البلاد

قتل ثلاثة جنود أتراك وأربعة عناصر من حزب العمال الكردستاني، أمس السبت، في اشتباكات بإقليم هكاري في جنوب شرقي تركيا، في حين شنت قوات الدرك
image

فلسطيني يروي تفاصيل صادمة عن إعدام إسرائيل لنجله

 عادت الإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الواجهة، بعد قتل الجيش 3 فلسطينيين خلال 24 ساعة، بمزاعم مختلفة منها الدهس والطعن. الحاج عبدالسلام الجعبري
image

الخطوط الجوية الجزائرية تفتتح خط الجزائر- بودابست

افتتحت الخطوط الجوية الجزائرية يوم الخميس خطا تجاريا منتظما هو الأول بين الجزائر وبودابست (المجر) حيث أصبحت الشركة الأولى على مستوى المغرب العربي التي تقدم
image

اتفاق جزائري-صيني من أجل تهيئة الأراضي المالحة بولاية غليزان

 وقعت الجزائر و الصين يوم الخميس بالجزائر العاصمة على بروتوكول اتفاق من اجل تنفيذ الشطر الثاني من المشروع النموذجي لتهيئة الأراضي الفلاحية المالحة بمنطقة حمادنة
image

في طبعته الـ25: التين المجفف و زيت الزيتون الجزائريين يتميزان في معرض موسكو للصناعات الغذائية

أثارت منتوجات الصناعات الغذائية الجزائرية خلال الطبعة الـ25 لمعرض موسكو الدولي للصناعات الغذائية (12-15 سبتمبر) اهتمام الشركاء الأجانب مما يبشر بولوج مقبل في سوق روسية
image

بيــان لــوزارة الـدفـــاع الـوطـنـي، يؤكد: تفكيك شبكة للاتجار بالمخدرات تتكون من 12 شخصا

في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، و إثر ضبط مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببشار / ن.ع.3، يوم 16 سبتمبر 2016، تاجر مخدرات وحجز (37,8)
image

مصالح الأمن بعين الدفلى تسجل 300 قضية إجرامية تورط فيها 233 شخصا خلال الشهر المنقضي

منها 15 قضية تتعلق بالمخدرات و20 قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة
image

بيــان لــوزارة الـدفـــاع الـوطـنـي، تكشف: ضبط تاجر مخدرات كان على متن سيارة سياحية محملة بكمية من الكيف المعالج

في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ، صباح يوم 16 سبتمبر 2016، ببشار / ن.ع.3، تاجر مخدرات كان على
قيم هذا المقال
0