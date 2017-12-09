إسلاميات
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
09/12/2017 14:54:00

مفهوم الرياء


يعرّف الرّياء بأنّه الحالة الّتي يعمل فيها الإنسان العمل وهو يراعي نظر النّاس إليه فيه، كمن يصلّي ويحسن صلاته من أجل أن ينظر إليه النّاس، وينتبهوا إلى خشوعه في صلاته مثلًا، أو كمن يتصدّق بماله ويحرص على أن يراه النّاس في ذلك حتّى يُحمد على فعله، وهذا ينطبق على جميع أنواع العبادات الّتي يطلب فيها من المسلم إخلاص النّية لله تعالى؛ فنحن حين نصلّي فإنّما نصلّي لله وحده، ولا نبتغي غيره في الأجر والثّواب، وبالتّالي تكون صلاتنا بعيدًا عن أعين النّاس كصلاتنا أمامهم مادامت نيّتنا في عبادتنا لله وحده.

وقد حذّر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم من الرّياء وسمّاه الشّرك الخفيّ لأنّه مستتر لا يعلمه إلّا صاحبه لجهل النّاس بحاله، وهذا الشّرك قد بيّنه النبيّ الكريم بمعنى قوله (أخفى في الأمّة من دبيب النّمل)، والرّياء قد يبطل العمل أو ينقص الثّواب بحسب حالة المرائي، فقد يكون الرّياء يسيرًا يؤثم عليه الإنسان وقد يكون كبيرًا يبطل العمل ويعرّض الإنسان للعقاب.

علامات الرياء

إنّ للرّياء عدّة علامات تظهر على الشخص المرائي، ومن هذه العلامات:

  • إنّ المرائي نشيط النّفس كثير الحركة إذا كان بين النّاس، وذلك لأنّه يهتم كثيرًا برأيهم، كما يكون هدفه من أعماله أن ينظر النّاس إليه فيمتدح على فعله. إنّ المرائي يكون كسلانًا إذا ابتعد عن النّاس، فتراه إذا أدّى عبادته وهو مختلٍ مع ربّه تعالى أدّاها كما ينقر الدّيك الحبّ من الأرض، كما أنّه لا يحسن أداء ركعاتها، وربّما انشغل بالكثير من أمور الحياة عنها، وذلك لأنّ من يكون أكبر همّه النّاس والدّنيا فإنّ الغمّ والهمّ يتكاثر على قلبه حتى يشغله عن عباداته وصلاته.
  • ومن علامات المرائي أيضاً أنّه ضعيف الإيمان والعزيمة، فلو كان الإيمان قويًا في قلبه لأحسن العمل ولجعل نيّته في العبادات لله وحده، لذلك كان الرّياء من صفات المنافقين؛ حيث قال تعالى في وصفهم: (إنّ المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصّلاة قاموا كسالى يراءون النّاس ولا يذكرون الله إلا قليلًا) .

وإنّ علاج مشكلة الرّياء تكون من خلال إخلاص النّية لله تعالى واستشعار عظمته سبحانه، فمن يملك الضرّ والنّفع للإنسان، ومن تكون مقاليد الكون بيده يكون هو وحده المستحقّ للعبادة وإخلاص العمل، كما أنّ للمسلمين أسوةٌ حسنة في النّبي عليه الصّلاة والسّلام والسّلف الصّالح الّذين كانوا يقومون بالأعمال ويخفونها خشية أن يطّلع عليها النّاس ويبطل أجرها.




عدد القراءات 10 مرة | قراءات اليوم 10 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

وفاة 6 أشخاص بحروق وجرح 14 آخرين اثر حوادث المرور في الـ 48 ساعة الأخيرة

لقي ستة (6) أشخاص حتفهم وأصيب 14 آخرون بجروح  متفاوتة الخطورة إثر 7 حوادث مرور سجلت خلال الـ 48 ساعة الأخيرة  حسب ما  أورده اليوم
image

وزير العدل حافظ الاختام ينصب اللجنة الوطنيةللقانون الدولي الانساني بالمحكمة العليا‎

بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة  نصب اليوم السبت التاسع ديسمبر 2017 وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح اعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي  الانساني . وبالمناسبة 
image

مفهوم الرياء

يعرّف الرّياء بأنّه الحالة الّتي يعمل فيها الإنسان العمل وهو يراعي نظر النّاس إليه فيه، كمن يصلّي ويحسن صلاته من أجل أن ينظر إليه النّاس،
image

أويحيى يستقبل المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

 استقبل الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم السبت بالجزائر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسليي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر, حسب بيان لمصالح الوزير
image

جسر من الإبداع الأندلسي يمتد بين تونس وقسنطينة

أضاء أعضاء الجوق الموسيقي المشترك الجزائري-التونسي و جمعية "نجم قرطبة" أول أمس، تزامنا مع ثالث سهرات المهرجان الثقافي الدولي للمالوف سماء المسرح الجهوي محمد الطاهر
image

زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون": "لا توجد إسرائيل حتى تصبح القدس عاصمتها"

أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أول أمس، عن رفضه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال كيم متهكما "لا توجد
image

انعقاد المجلس الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط غدا

ستنعقد الدورة 98 للمجلس الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط ( أوابك) في العاشر من ديسمبر الحالي بالكويت،  بمشاركة وزير الطاقة، مصطفى قيطوني. وقال بيان للوزارة
image

زعـــــــــــــــلان: مطار الجزائر الدولي سيسلم في 2019

·      .. تطهير الأرصدة الباقية للتحصيل للمديرية العامة للضرائب "ضروري" أكد وزير الأشغال العمومية والنقل،عبد الغاني زعلان،بأن وتيرة سير أشغال مطار الجزائر الدولي الجديد تقارب 75
image

دليل وطني لخطب الجمعة

أصدرت مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية، دليلا وطنيا لخطب الجمعة، يتناول 52 موضوعا بعدد أسابيع السنة . ويسمح الدليل للأئمة الخطباء انتقاء الموضوع
image

بوراس: بنوك جزائرية بالخارج..وسكنات ترقوية لأبناء الجالية

استجابت الحكومة لبعض انشغالات الجالية ، حيث من المزمع فتح فروع بنكية جزائرية بالخارج، كما تتكفل الدولة بتخصيص حصة من السكنات الترقوية لأبناء الجالية. وكانت هذه
قيم هذا المقال
0