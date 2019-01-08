رئيس جمعية الوصال الثقافية والسياحية ، عواد لـ " الاتحاد ": الجمعيات الثقافية الركيزة الأساسية لبناء ثقافة الشعوب





وقفت "الاتحاد " في حوار حصري مع رئيس جمعية الوصال الثقافية والسياحية لولاية تلمسان ،" عواد بومدين " وأجريت معه هذا الحوار الحصري للحديث عن الجمعية و أهدافها وأهم النوادي والورشات التابعة لها وأيضا مشاركتها في مختلف المهرجانات على جميع الأصعدة على هامش الملتقى المغاربي المقام بتونس خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 ديسمبر الماضي.

حاوره : الطيب مكراز

هل يمكن أن تعرفنا بجمعية الوصال الثقافية والسياحية و أهدافها بصفتكم رئيسا لها ؟

طبعا وبكل فرح وسرور ، بداية شكرا لكم على هاته الإلتفاتة و فتحكم لنا نافذتكم الإعلامية ،الجمعية التي أشرف عليها بصفتي رئيسا تسمى "جمعية الوصال الثقافية والسياحية" هي جمعية تهتم بالشباب والطفولة، تنشط تحت شعار "ثقافة – ابداع - تواصل " تأسست قبل ثمانية سنوات وتحديدا سنة 2010 ،مقرها الكائن بالمكتبة البلدية بحي بودغن العتيق بولاية تلمسان ،يترأسها عواد بومدين مربي متخصص رئيسي ،أما الكاتب العام مقدر عبد الله و أمين المال جدي خالد. نائب رئيس عواد عبد القادر نائب امين مال بوحفص احمد.أهدلفها ثقافية وسياحية وترفيهية ،حيث نعمل من خلال البرنامج السنوي المسطر إلى أحياء جميع المناسبات الدينية والثقافية و أيضا المشاركة في مختلف المهرجانات داخل الوطن وخارجه .

هل يمكن توضيح النوادي و الورشات المنشأة بالجمعية ؟

أكيد جمعيتنا تعمل على تنشط في اطار نوادي مهيكلة رسميا وهي كالتالي "النادي الثقافي الفني والنادي السياحي و النادي البيئي ونادي الفتاة والسيدات والنادي السمعي البصري ونادي الطفولة"، وأهم النشاطات التي ترتكز عليها جمعيتنا هي ورشة المسرح ،رشة الموسيقى ، المجموعة الصوتية ،رشة الرسم والكتابة والشعر ورشة الخياطة والتدابير المنزلية بالإضافة الى نشاطات أخرى وحسب طبيعة العمل او المشاركات في مختلف التظاهرات المحلية و الوطنية أو حتى الدولية .

على ذكر المشاركات في مختلف المحافل ،ومنها بالخصوص على الصعيد الوطني والمغاربي .هل من توضيح ؟

نعم كانت لنا مشاركات عديدة ومتعددة خلال السنوات الفارطة أو هاته السنة ، حيث شاركنا مؤخرا وخلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 في مهرجان دولي بمدينة سوسة التونسية ،من خلال ملتقى مغاربي لجمعيات أولياء التلاميذ في طبعته الأولى وقد كان لنا شرف أن نحتك بأشقائنا من تونس وليبيا ، كما لم تفوت الجمعية أي احتفال وطني أو ديني ، إلا وكانت لها مشاركة متميزة سواء في الاحتفالات الولائية بدعوة رسمية من السلطات المحلية وكذا الولائية وخارج الولاية فكانت عبارة عن مشاركات في المهرجانات والمسابقات مثلا المشاركة في تظاهرة دار الدزاير لطبعتين على التوالي بدعوة من وزارة الشباب والرياضة وكذا ملتقيات وطنية مختلفة مثلا الملتقى الوطني التكويني في مجال البيئة من طرف الوزارة الوصية .

هل من تحفيزات مادية من أي جهة كانت ؟

نظرا للطاقات الشابة والمواهب التي تزخر بهم جمعيتنا ،وكذا مواهب أخرى تقيمي للفنانين الجزائريين أنهم ذو مستوى عالي ويستطيعون فرض وجودهم في المستويات العالمية ولكن وللأسف ليس هناك تحفيز ومساعدات. في الحقيقة الفن سابقا كان يمشي وفق اسس فالأغنية قبل أن تصل للمغني تمر بمجموعة من الفنانين مثلا " الكاتب أو الشاعر أو الملحن. بعدها المغني كل يعمل حسب تخصصه . أما الآن فهي تتعدى كل هذه المراحل فلا كلمات ولا لحن ولا مغني"، ولكن كما قلت سابقا وللأسف هناك عدة عراقيل تعيق مسارنا الجمعوي نذكر مثلا نقص الدعم المادي لتغطية نفقات النشاطات المختلفة. والصعوبات الإدارية التي تواجهنا في تنظيم أي نشاط للحصول على التراخيص من طرف المديريات الوصية على النشاط، أما فيما يخص التحفيزات فبكل صراحة ليس هناك أي تحفيز.

ما هي أهم مشاريعكم؟

من مشاريع الجمعية هو أولا تكوين جيل مثقف واعي مسؤول عن تصرفاته له إبداع ولمسة فنية أما من ناحية السياحة هو التعريف وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية. حماية الشباب من الانحرافات و توجيههم وتشجيعهم عل الابداع والعمل أكثر.

الكلمة الختامية

في الأخير أقول لكم أولا شكرا على مجهوداتكم ومرافقتنا إلى تونس وتغطيتكم الحدث ،كما أوجه شكري إلى الأشقاء التوانسة على حسن الإستقبال عن طريق صحيفتكم ، وختاما أقول بأنه تبقى الجمعيات الفعالة التي أسست بأهداف سامية الركيزة الأساسية لبناء ثقافة الشعوب ،وهمزة الوصل الحقيقية للتواصل بين المجتمع المدني، والمؤسسات العمومية.

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