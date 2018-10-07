بورزق نور الدين، لـ "الإتحاد ": تسخير 134 حافلة نقل و 06 إقامات للإيواء





بعد نهاية التسجيلات الجامعية والدخول الرسمي للطلبة و استأناف دراستهم الجامعية على مستوى جامعة حسيبة بن بوعلي بولاية الشلف ، ارتأت "الاتحاد " أن تقف ميدانيا عن جانب الخدمات الجامعية مع مدير الخدمات الجامعية " بورزق نور الدين" ، واجرينا معه هذا الحوار ،أين تطرقنا من خلاله إلى عدة محاور أساسية تخص التسجيلات الطلبة الجدد وحصولهم على بطاقات الإيواء و الإطعام، النقل ،الصحة ،كما تطرقنا معه إلى نقاط أخرى .

حاوره : الطيب مكراز

بداية وقبل الخوض في عمق التحضيرات و التسجيلات الخدماتية .هل يمكن تقديم لنا بعض الأرقام النهائية المتعلقة بالخدمات الجامعية ؟

طبعا ، بداية شكرا لكم على هذه النافذة وعلى هذا السؤال الوجيه ،بخصوص المرحلة النهائية للتسجيلات و التي انطلقت مع مطلع شهر سبتمبر الماضي ، تم إعادة فتح الأرضية الخاصة بالإيواء ، النقل و المنحة الوطنية الجامعية و في هذا الشأن سخرت مديرية الخدمات الجامعية بالشلف ،كل الإمكانات المادية والبشرية ، أين سخرنا طاقم من الإطارات وأجهزة إعلام آلي حديثة من أجل تسجيل الطلبة الجدد في مختلف الخدمات المقدمة وذلك إلى غاية الفاتح من شهر أكتوبر 2018 . وتم إحصاء ما يفوق 2825 طالب وطالبة مسجلين للإستفادة من خدمة الإيواء موزعين على 06 إقامات جامعية منها 04 إقامات تأوي الإناث و 02 مخصصة للذكور ، كما تم استلام ما يفوق 5623 ملف للإستفادة من خدمة النقل الجامعي ، وبخصوص النقل الجامعي تم تسخير 134 حافلة نقل ،موزعين على 13 خط حضري ، 74 حافلة خاصة لخطوط الشبه الحضرية ، بالإضافة إلى خط عبر السكة الحديدية للقاطنين بالعطاف بولاية عين الدفلى. أما بخصوص المنحة الجامعية فقد تم تسجيل 5285 ملف مودع لدى المصلحة المختصة .

بصفتكم المسؤول الأول عن الخدمات ،كيف تقيمون تسير مرحلة التسجيلات لهذا الموسم ؟

وهو كذلك ،يمكن القول ،بأن التسجيلات أو الدخول الجامعي ، قد جرى في ظروف عادية وحسنة ، حيث سخرت مديرية الخدمات الجامعية ، كل الظروف الملائمة لاستقبال الطلبة والطالبات و توجيههم للإستفادة من مختلف الخدمات على غرار الإيواء ، النقل ، الإطعام و المنحة الوطنية و قامت مديرية الخدمات الجامعية ، قبل الإنطلاق في التسجيلات بتنظيم أبواب مفتوحة على القطاع بتاريخ الـ 24 جويلية والتي دامت أسبوع و بعدها تم إنطلاق التسجيلات وفتح الأرضية الخاصة بالإيواء إنطلاقا من 08 أوت إلى غاية 16 أوت وفي هذه الفترة شهدت إقبال كبير من طرف حاملي شهادة الباكالوريا الجدد و سجلوا في أرضية بروقرس progress و تم إحصاء في تلك الفترة أزيد من 2030 مسجل منهم 1380 إناث و 650 ذكور ، حيث كل هذا تم في مركز التسجيل الجامعي الذي أستحدث بحي السلام لفائدة حاملي الباكالوريا الجدد.

أكيد ،بأن إدارتكم تسهر على توفير وتحسين الخدمات الجامعية .ومن أجل ذلك قمتم بعملية ترميم وصيانة داخل الإقامات .هل من توضيح في هذا الشأن ؟

نحن نسعى أن نوفر كل الخدمات للطالب وتحسينها ومن أجل ذلك ومع الدخول الجامعي 2018-2019 ،شرعنا بانطلاق ورشات داخل بعض الإقامات على غرار الإقامة 01 نوفمبر 1954 بحي السلام التي يتم فيها تهيئة وترميم جناحين للإيواء بطاقة استعاب تفوق 200 مقيم . كما تتم التهيئة الداخلية للإقامة الجامعية 19 ماي 1956 بحي السلام وسط المدينة إلى جانب الإستفادة من أشغال تصليح الكتامة بجناح الإيواء بالإقامة هني صالح و تركيب 64 خزانة إطفاء الحرائق على مستوى الأجنحة لفائدة الطالبات بأولاد فارس ، كما سيتم إستلام مطعم جامعي مركزي بحي السلام بسعة 800 مقعد و هذا بعد تهيئة و تجديد الكتامة إلى جانب مشاريع أخرى إستفادت منها بعض الإقامات كإعادة الطلاء و تصليح زجاج النوافذ و المرشات.

كلمتك الختامية ؟

قبل كلمتي الختامية ، أريد أن أقول بأن كل هاته الإنجازات المبذولة على مستوى الخدمات ،تعود الى أشخاص وإطارات يعملون في الخفاء وذلك طبعا من أجل إنجاح الموسم الجامعي الحالي و تقديم ما هو أفضل للطلبة و الطالبات من جميع الخدمات التي تقدمها الإقامات الجامعية سواء من ناحية الإيواء ، الإطعام و النقل ،كما أشير بأننا لا زلنا نسعى إلى تحسين الخدمات المقدمة للطالب في مجال الأنشطة الثقافية ، العلمية و الرياضية و في توفير خدمات الأنترنت لتسهيل عملية البحث العلمي و مراجع قيمة داخل الإقامات الجامعية .أما كلمتي الختامية ،بأن نحن في خدمة الجامعة والطلبة وأبواب مكاتبنا مفتوحة لكل الإقتراحات والمساهمات الناجعة والفعالة لأي كان .

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