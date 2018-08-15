



تتكفل الوكالة الفرعية بتنس بإنشغالات سكان04 دوائر

رئيس وكالة التشغيل بدائرة تنس الأستاذ "إلياس سي علي" لـ "الإتحاد "

هدفنا إقتصادي إجتماعي وهو إحتواء مشكل البطالة والتقليص منها

وقفنا في هذا العدد في جلسة حوارية مع رئيس وكالة التشغيل بدائرة تنس بولاية الشلف ، الأستاذ "إلياس سي علي" وذلك لتسليط الضوء على الوكالة ونقاط أخرى تخص إهتمامات الشباب وخاصة العاطلين والباحثين عن فرصة شغل.

هل من بطاقة مختصرة عن الوكالة التي تشرفون على تسيرها ؟

طبعا ،وكالة التشغيل بتنس هي وكالة قطاعية وتسمى مقاطعة تنس وتضم عدة بلديات ساحلية وهي تابعة للوكالة الولائية المتواجد مقرها بعاصمة الولاية ،حيث هناك تنسق كبير بين الوكالة الفرعية و الوكالة الرئيسية في كل مجالات العمل .ومن مهامها جهاز المساعدة على الإدماج المهني بعقوده المختلفة (عقد إدماج حاملي الشهادات، عقد الإدماج المهني، عقد تكوين إدماج وعقد العمل المدعم )، يساعد الشباب العاطل عن العمل سواء خريجي الجامعات، المعاهد الوطنية، مراكز التكوين المهني أو مستوى التعليم الثانوي أو حتى الشباب بدون مستوى أو تأهيل على الحصول على منصب عمل ودخول الحياة المهنية.

أما بخصوص مقر الوكالة ،متواجد بمدينة تنس ويتوسط البلديات والدوائر التابعة لها وهي دائرة تنس، بني حواء، أبو الحسن والمرسى. ويحتوى المقر على مصالح مختلفة كلها تصب في خدمة الشباب.

ماذا عن واقع التشغيل وهل من إحصائيات تم تسجيلها ؟

وهو كذلك بالنظر الديناميكية متسارعة تعرفها الوكالة من حيث إستقبال ملفات طالبي العمل، فالحديث بالأرقام يترجم مدى الجهود المبذولة وسعي وكالة التشغيل بتنس على إحتواء مشكل البطالة والتقليص منها ، وعليه تم نشاط الوكالة من 1 جانفي حتى 7 أوت ، عدد طالبي العمل7146 منهم 2503 إناث و4643 ذكور أي بنسبة 65%

.أما بخصوص ماذا عن عروض التشغيل التي تستفيد منها الوكالة والتي ستساهم في دمج طالبي العمل ودخولهم إلى عالم الشغل سواء بالمؤسسات العمومية كانت أم خاصة؟

بالنسبة لعروض العمل التي إستفادت منها الوكالة فقد عرفت منحى تصاعدي وهذا بتحصيل 515 عرض عمل في الإطار الكلاسيكي ،منها 228 في البناء والأشغال العمومية ، 94 قطاع الخدمات ، 72 في القطاع الصناعي ، 45 في القطاع الفلاحي ، بالنسبة للتنصيبات المسجلة دائما في الوساطة الكلاسيكية

فقد بلغت التنصيبات بلغت 647موزعة كالاتي 330في البناء والأشغال العمومية بناء عامل يومي عامل يومي-Manœuvres de chantier عامل حديد التسليح ferrailleurs عامل قولبة البناء – coffreurs بناء –Maçons و 145 قطاع الخدمات ، 95 الفلاحة الموسمية ،76 الصناعة.

أما بالنسبة لجهاز المساعدة على الادماج المهني وعقود العمل المدعم منها

144 عقد عمل مدعم

هل من توضيحات تخص الشراكة المبرمة مع عديد الشركاء الفاعلين ؟

حقيقة إن قطاع التشغيل يعرف تحديات ووقائع لا مفر منها وهي إرتفاع نسبة الطلب على الشغل ،لذلك إتخذت الوكالة عدة إجراءات من ضمنها الشراكة المبرمة مع عديد الشركاء الفاعلين ،كقطاع التكوين المهني بغية إكتساب طالبي العمل دون شهادة تربص وتكوين ينتهي بمنح شهادة نهائية تضمن منصب شغل لهؤلاء المتربصين ،وعليه سيتم تنظيم عدة ورشات للتعريف بتقنيات التكوين الموجه من قبل الوكالة وكيفية الحصول على منصب عمل بالنسبة للمقبلين على التخرج وبالتالي وكالة التشغيل بتنس تعمل على تحسين آليات الشعب وكيفية البحث عن منصب العمل وفق متطلبات سوق العمل،كما تقوم الوكالة المحلية للتشغيل بتوجيه طالبي العمل بدون شهادات إلى مراكز التكوين لتحصيل شهادة مهنية وبالتالي تقديم تسهيلات وفتح آفاق واعدة للشباب طالبي العمل دون أية تجهيزات . أما فيما يتعلق بالشراكة مع المؤسسات الخاصة والمقاولاتية وحتى المؤسسات المصغرة فإن الوكالة تقوم بحاجات دورية عبر مختلف المؤسسات ذات الطابع الإقتصادي والخدمات وهذا بغرض التنقيب عن مناصب العمل ومتابعة عروض العمل المودعة على مستوى الوكالة. أما فيما يتعلق بالعاملين فإن الوكالة لها الحق بالتنقل بعاملين في إطار عقود الإدماج المهني وتقديم الدعم لأصحاب المؤسسات المصغرة حديثة النشأة بتخفيف أعباء الراتب الشهري وإعلاء الضمان الإجتماعي وهذا يصب في عديد المزايا الموجهة في مجال التشغيل التي يستفيد منها المستخدم التطعيم صيغة عقود العمل المدعمة التي لقيت نجاحا واستجابة من قبل المستخدم وطالب العمل.

ما الهدف المسطر من قبل وكالة التشغيل خاصة مع المجهودات المبذولة لتحسين الخدمة وإنتهاج سياسة المرافقة والمتابعة وطرح عديد الامتيازات للمستخدمين ؟

تضمن وكالة التشغيل بتنس على إستقبال المواطنين بمختلف الشرائح والمستويات سواء بالنسبة لطالبي العمل أو المستخدمين. كما أنها تضمن الإعلام والتوجيه المجاني لفائدة طالبي العمل ضف إلى ذلك ضرورة المرافقة والمتابعة بالمؤسسات التي تضمن مناصب شغل .

هل من كلمة ختامية ؟

كلمتي الختامية هي شكر لكم عن فتحكم هذه النافذة الإعلامية لإطلاع الجمهور من الشباب البطال و الراغب في الحصول عن منصب عمل بالإضافة الى توضيح الرية بخصوص نشاط الوكالة والتي تبقى أبوابها دائما مفتوحة وأرقام هاتفها في الخدمة و موقع الشبكة الاجتماعية تحت تصرف الشباب.

حاوره : الطيب مكراز

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