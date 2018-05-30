مديرة ملحقة المعهد الوطني العالي للصيد البحري، بوعبد الله لـ "الإتحاد ": فتح تخصصات جديدة وتمتين العلاقة مع المهنيين ومجهزي السفن





وقفت "الإتحاد " في حوار حصري مع مديرة ملحقة المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات بالمرسى ،شهرة زاد بوعبدالله ، وتطرقت معها إلى عدة مواضيع تخص الملحقة وفرص التكوين الممنوحة، بالإضافة إلى نقاط أخرى تتعلق بمجال الصيد البحري وتربية المائيات .

حاورها : الطيب مكراز

هل يمكن قراءة مختصرة عن الملحقة من حيث النشأة ودخولها حيز الإستغلال ؟

طبعا ، أولا مرحبا بكم بالملحقة وبمكتبي، بخصوص النشأة ،تأسست الملحقة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 مارس 2006 ، ويتضمن إنشاء ملحقة المعهد التكنلوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالمرسى بجهة الغربية من مدينة تنس بولاية الشلف ، ويقضي المرسوم التنفيذي رقم 06-285 المؤرخ في 21 أوت 2006 يتضمن تحويل المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات إلى معهد وطني عالي للصيد البحري وتربية المائيات خاضع فحكام المرسوم النموذجي رقم 243-85 المؤرخ في 01 أكتوبر 1985 المتضمن قانون المعاهد الوطنية للتكوين العالي ،حيث تم تدشين هذه المنشأة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 30 ماي 2007 ،حيث تقع الملحقة على الشريط الساحلي 45 غرب مدينة تنس وتتربع على مساحة تقدر ب 8900 متر مربع وتضمن الملحقة تكوينا في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات ذات العلاقة به.

هل من توضيح بخصوص الهياكل البيداوغوجية والورشات والخدمات المتوفرة بالملحقة باعتبارها تابعة للمعهد العالي للصيد البحري وتربية المائيات ؟

وهو كذلك ،نحن دائما في الخدمة ، تتوفر الملحقة أي ملحقة المرسى على مشآت قاعدية وأخرى بيداغوجية تتمثل في الإدارة طبعا وأربع ورشات وهي التلحيم ،الألكتروتقنية ،المحركات ،إصلاح الشبكات ،كما تحوي الملحقة على داخلية ات 75 سرير و مطعم يحوي 100 وجبة غذائية بالإضافة الى مخبر للبيولوجيا وتربية المائيات كما تحوي الملحقة على مكتبة وقاعة للإعلام الآلي و النترنت ونادي للمتربصين ناهيك عن أربع سكنات وظيفية . وللإضافة والإفادة قلنا تحي على أربع أقسام وأربع ورشات بقدرة إستقبال تصل الى 160 مقعد ، بالإضافة الى موقع بيداغوجي – منطقة تنس بقدرة إستقبال 40 مقعد و موقع بيداغوجي آخر – منطقة سيدي عبد الرحمان بقدرة إستقبال 40 مقعد وأيضا موقع بيداغوجي بالجهة الشرقية من مدينة تنس والضبط ببني حواء وقدرة إستقبال 40 مقعد .

هل من توضيح أو إحصائيات بخصوص التسجيلات وعدد المتربصين بالملحقة

نعم ، بخصوص التكوين، استقبلت الملحقة أول دفعة تكوين بحار مؤهل بقدرة 60 مقعد بيداغوجي سنة 2006/2007 ضمن أقسام خاصة ،لينطلق بعدها التكوين الأساسي في الفروع بحار مؤهل ،كهروميكانيكي ولك إبتداء من سنة 2008/2009 . كما تم فتح فرع عون تقني في تربية المائيات كأول دفعة في سنة البيداغوجية 2011/2012 . حيث بلغ عدد المسجلين و المتخرجين منذ نشاة الملحقة الى سنة 2015 بخصوص التكوين الأساسي المسجلين 669 مسجل والناجحين 227 ، أما بخصوص التكوين الخاص المسجلين 1660 والناجحين 1287. أما بالنسبة للمستثمر وتحسين المستوى وجديد المعلومات وما اشير اليه بان حاجة الفلاحين الى مثل هذا النوع من التكوين ضمن شعبة تربية المائيات في إطار دمج الفلاحة مع تربية المائيات و تكوين فلاحي المنطقة بالتنسيق مع مديرية الصيد البحري و الموارد الصيدية . أما بخصوص حصيلة التسجيلات 2017/2018 ، تخصص كهروميكانيكي السنة الأولى العدد الأولي للمسجلين 29 و العدد النهائي للمتربصين 17 التكوين جاري في الوقت الراهن تخصص كهروميكانيكي السنة الثانية العدد النهائي للمتربصين 13 متربصا هم في تربص تطبيقي على متن سفن الصيد البحري . وتخصص عون تقني في تربية المائيات 22 هو العدد الأولي للمسجلين ،فيما يوجد 25 متربصا في تربص نظري بالملحقة . أما تخصص بحار مؤهل هناك 39 مسجل ضمن العدد الولي للمسجلين و 25 متربصا في القائمة النهائية وهم الآن في تربص تطبيقي على متن سفن الصيد البحري، وبذلك نقول العدد الأولي للمسجلين خلال السنة الجارية 103 مسجلا والعدد النهائي للمتربصين 69 متربصا . وما أشير إليه بأنه يسمح للمتربصين بالاستفادة من تكوين نظري وتطبيقي وذلك بالخروج إلى البحر ،أين يباشر المتربص تدريب تطبيقي على مستوى سفن الصيد البحري وذلك مباشرة بعد انتهاء من الفترة التربصية النظرية ،وما نعاني منه في هذا المجال نقص السفن ورفض بعض أصحاب السفن إبحار المتربصين .

هل من نشاطات أخرى تقام بالملحقة من حين لآخر؟

طبعا ، وذلك في إطار إستراتيجية الوصية ، حيث تم مخرا تنظيم الطبعة الخامسة لأولمبياد جهاز التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات بالمعهد الوطني العالي للصيد البحري و تربية المائيات على مستوى ملحقة المرسى وذلك خلال أيام 28،29 و 30 أفريل من هذه السنة ،كما نقوم بأنشطة وعمليات تحسيسية من حين لآخر وذلك وفق ما تقتضيه الضرورة ودائما تحت إشراف الوزارة الوصية .

ما هي كلمتك الختامية

أولا ، شكرا لطاقمكم على هذا الحوار ،كما أشكر كل موظفي الملحقة على مجهوداتهم الجبارة و انضباطهم في العمل ، وبخصوص البعد النظري ،ما أشير إليه نظرا لبعد الملحقة عن معهد شرشال ومعهد وهران ،نتطلع لتغطية إحتياجات التكوين بالكمية والنوعية على مستوى منطقة التواجد ومناطق مجاورة من خلال فتح تخصصات جديدة في المجال وتمتين العلاقة مع المهنيين و مجهزي السفن .

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