حوارات
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
27/05/2018 11:47:00

مدير مركز التكوين المهني والتمهين بالمرسى، رقيبة محمد لـ"الإتحاد ": أبواب المركز مفتوحة للجميع ..وعلى الشباب ولوج عالم التكوين والتأهيل


كان لنا في هذا العدد الخاص حوار حصري مع مدير مركز التكوين المهني الشهيد "بوقفة حفيف "بالمرسى بالجهة الشمالية الغربية من ولاية الشلف ،رقيبة محمد، وأجرينا معه هذا الحوار والذي كشف من خلاله عن عدة نقاط منها تخص المركز الذي يشرف عليه من الجانب البيداغوجي والتأطيري، وأخرى حول التخصصات المفتوحة ولدخول المهني دورة فيفري 2018 والتحضيرات المتعلقة بدورة أكتوبر المقبلة، بالإضافة إلى نقاط أخرى.

  حاوره : الطيب مكراز

 

  • بطاقة مختصرة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين للممركز الذي تشرفون عليه ؟

وهو كذلك ، بخصوص مركز التكوين والتعليم المهنيين بالمرسى  وهو المركز الذي أشرف عليه ، هو مركز خاص بالتكوين المهني،أطلق عليه تسمية الشهيد بوقفة حفيف يبعد عن عاصمة الولاية نحو 100 كلم ،حيث كان في السابق ملحقة تابعة الى مركز التكوين المهني بتنس قبل أن يتم ترقيته الى مركز قائم بحد ذاته بمقتضى مرسوم تنفيذي 12-313 المؤرخ 21 أوت 2012 ،المركز يحتوي على مساحة إجمالية تقدر بـ 849900 متر مربع ،منها 178590 متر مربع مساحة مبنية ،أما طاقة الاستيعاب البيداغوجية 100  مقعد والذي يحتوي المركز على 04 قاعات دراسية وورشتين ،أما عدد العمال الإجمالي للمركز 34 عاملا منهم 10 تقنيين و 10 أسات

 

  • ما هي أهم التخصصات المبرمجة والمفتوحة على مستوى هذا المركز ؟

طبعا ،يوجد بمركز التكوين المهني بالمرسى عديد التخصصات المفتوحة  للمتربصين و لكل راغب في الحصول على فرصة تكوين في أحدى التخصصات المبرمجة والمفتوحة ، منها بخصوص التكوين في نمط التمهين هناك 20 تخصص من ضمن التخصصات ،مستغل معلوماتية ،أمين مكتب ،تقني في التعمير ،الأمانة ،النجارة المعمارية ،البناء ،التركيب الصحي للغاز ،التشحيم ،نجارة الأمنيوم والمواد البلاستيكية ،حدادة الفنية ،الكهرباء المعمارية ،الخياطة ،صناعة الحلويات ،خبازة فطائر ،البستنة ،حلاقة رجال ،طبخ الجماعات ،أمين مخزن ،زراعة الخضروات ،عون حفظ البيانات .

 

  • هل من توضيح بخصوص أنواع التكوين المتوفرة سواء على مستوى مركزكم او مراكز أخرى   ؟

 نعم هناك أنواع للتكوين منها، التكوين في نمط المرأة الماكثة بالبيت تخصص قص وتجفيف الشعر 30 متربصة .التكوين في نمط المرأة الريفية 29 متربصة وتخص إعداد الحلويات وتخصص تجميع وتخيط الملابس 25 متربصة .

 

  • هل من توضيح بخصوص التكوين عن طريق التمهين ؟

طبعا ،يتم هذا النوع من التكوين خارج المؤسسات التكوينية ويكون تطبيقي بوحدات الإنتاج سواء في القطاع العام أو الخاص ويتلقى دروس نظرية تكميلية داخل المؤسسة ويتميز بالثثية المعروفة الأقرب إلى المهنى ،ألأقل تكلفة والأوفر حظا في الإدماج المهني ويكون سن لإلحاق من 15 إلى 35 سنة .

 

  • شكرا على الإفادة وهل هناك أنظمة أخرى من التكوين ؟ وإذا كان كذلك ما هي هذه الأنظمة ؟

نعم هنتك منظمة أخرى ، منحت لدروس  المدعمة عبر التكوين المتواصل والفئات الخاصة عبر التكوين التأهيلي والمرأة الماكثة في البيت ،التكوين ذات الإحتياجات الخاصة ،التكوين في الوسط الريفي و التكوين عن طريق الدروس المسائية .

  • كيف كانت التحضيرات والتسجيلات لدورة فيفري 2018 ؟

التحضيرات لدخول دورة فيفري هذه السنة كانت منذ شهر ديسمبر من السنة الفارطة ، بينما  التسجيلات فقد كانت من الأحد 07 جانفي إلى السبت 17 فيفري 2018 ، أما أيام الإنتقاء والتوجيه  كانت يوم الأحد ،الإثنين والثثلاثاء 18 ،19 و20 فيفري 2018 وتم الإعلان عن  النتائج 22 فيفري 2018 والدخول الرسمي  كان يوم الأحد 25 فيفري 2018 من مركزنا هذا بحضور والي الولاية و المدير الولائي . كما نعمل وقبل كل دورة بتنظيم أيام تحسيسية وأبواب مفتوحة على مركز التكوين المهني أو التنقل الى المؤسسات التربوية والقيام بحملات تحسيسية ،ناهيك عن المععلقات الإشهارية و المشاركة أيضا في مختلف المعارض قصد التحسيس والتعريف بما يوفره المركز من تخصصات

  • بماذا نختم هذا الحوار أو بالأحرى ما هي كلمتك الختامية ؟

أولا أشكركم على هذا العمل وتنقلكم الى مركزنا  والذي تبقى أبوابه دائما مفتوحة أمامكم وامام كل الوسائل الإعلامية  وأيضا أمام كل الشباب الراغب في ولوج الى عالم الشغل وطبعا عن طريق التكوين  في إحدى التخصصات المفتوحة بمركزنا .

 

عدد القراءات 8 مرة | قراءات اليوم 8 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

مدير مركز التكوين المهني والتمهين بالمرسى، رقيبة محمد لـ"الإتحاد ": أبواب المركز مفتوحة للجميع ..وعلى الشباب ولوج عالم التكوين والتأهيل

كان لنا في هذا العدد الخاص حوار حصري مع مدير مركز التكوين المهني الشهيد "بوقفة حفيف "بالمرسى بالجهة الشمالية الغربية من ولاية الشلف ،رقيبة محمد، وأجرينا معه هذا الحوار والذي كشف من خلاله عن عدة نقاط منها تخص المركز الذي يشرف عليه من الجانب البيداغوجي والتأطيري، وأخرى حول التخصصات المفتوحة ولدخول المهني دورة فيفري 2018 والتحضيرات المتعلقة بدورة أكتوبر المقبلة، بالإضافة إلى نقاط أخرى.
image

زمالي يشارك في أشغال مؤتمر العمل الدولي اليوم بجنيف

يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ،مراد زمالي، ابتداء من اليوم في أشغال الدورة الـ 107 لمؤتمر العمل الدولي التي ستنعقد في جنيف بسويسرا .  وأفاد
image

رابطة حقوق الانسان: أزيد من مليون ونصف عائلة تقتات من قفة رمضان

شددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، علة أهمية اتخاذ تدابير جديدة تخص الاستفادة من قفة رمضان، من خلال استبدال القفة الموزعة على المعوزين
image

بن غبريط أمام تحدِّي تأمين "البيام"

·      قرابة 600 ألف مترشح  يجتازون امتحان شهادة التعليم المتوسط غدا يشرع ما يقارب الـ 600 ألف  تلميذ هذا الاثنين في اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط
image

الأفافاس يرفض مشروع القانون الداخلي للبرلمان

أعلن الأمين العام الأول لحزب جبهة القوى الإشتراكية، محمد حاج جيلاني، رفض حزبه لمشروع القانون الداخلي الذي تم تقديمه أمام المجلس الشعبي الوطني، مشيرا أن
image

بوعزقي: 4600 بذلة مقاومة للحرائق ستخصص لأعوان الغابات

كشف  وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي  أنه "تم تخصيص 44 شاحنة صهريجية خفيفة لإخماد الحرائق خلال هذه السنة،  معلنا عن  تنصيب 5 أعمدة متحركة للتدخل
image

تأجيل خُروج الرئيس عباس من المستشفى

نقلت صحيفة (القدس) المحلية، عن الرئاسة الفلسطينية، قولها: إنه تم تأجيل خروج الرئيس محمود عباس، من المستشفى.ووفقًا للصحيفة، فقد قال المكتب الإعلامي لمكتب الرئيس عباس
image

بدوي: إستراتيجية وطنية لمكافحة الحرائق إلى غاية 2030

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم ،نور الدين بدوي، أن الجزائر سجلت في السنة الماضية على غرار العديد من دول العالم رقم قياسي من
image

بعد الضربة القاضية في نهائي الأبطال: راموس يوجه رسالة لمحمد صلاح

وجه لاعب ريال مدريد الإسباني سيرخو راموس، رسالة للنجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عبر تدوينة له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
image

العربي هلال سوداني لم يحسم بعد الى اين هي الوحهة

لم يحسم اللاعب الدولي الجزائري العربي هلال سودانى هداف دينامو زغرب الكرواتي في وجهته المقبلة بعد حصوله على عرضين الاول من نادي الاهلي السعودي و
قيم هذا المقال
0