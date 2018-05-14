عبوني حبيب لـ "الإتحاد ": "نسعى الى تقديم أفضل الخدمات للطالب"





وقفت "الإتحاد" في هذا العدد مع مدير الخدمات الجامعية بولاية معسكر " عبوني حبيب" ،وأجرت معه هذا الحوار ،أين تطرقت معه إلى عدة محاور أساسية وفرعية تخص الخدمات الجامعية المقدمة للطالب الجامعي على مستوى جميع الإقامات وخاصة منها ما يتعلق الإيواء و الإطعام،النقل ،الصحة وخدمات أخرى ،كما تطرقنا معه إلى موضوع الأنشطة الثقافية والرياضية التي تعد عامل أساسي للطالب وخاصة المقيمين.

حاوره : الطيب مكراز

هل من بطاقة فنية عن شخصكم ؟

الاسم الكامل عبوني حبيب، منصب مدير عام للخدمات الجامعية بجامعة معسكر ،تم تعيني بهذا المنصب حديثا أي مع الثلاثي الأول من السنة الجارية ، خلفا للمديرة السابقة و أشرف على كامل مصالح الخدمات الجامعية من الإيواء والإطعام الى النقل والصحة وجميع الأنشطة الثقافية والرياضية .

هل يمكن أن تضع أمامنا وأمام القراءة بطاقة فنية عن الخدمات الإجتماعية بمعسكر ؟

مديرية الخدمات الجامعية بجامعة معسكر ، أنشأت بمقتضى قرار وزاري رقم 109 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2004 المعدل ، والتي أوكلت لها مهام السهر على تحسين الظروف المعيشية و المعنوية للطلبة المقيمين بإحدى إقاماتها الجامعية الستة (06)، وتسعى مديرية الخدمات الجامعية بكل طواقمها وموظيفها وأعوان الأمن عبر إقاماتها الجامعية على تحسين فضاء معيشة الطالب وذلك من خلال ضمان الظروف الملائمة للإيواء ،الإطعام ، النقل وتسديد المنح ،كما تعمل على ترقية النشاطات الثقافية ، الرياضية و العلمية داخل الإقامة الجامعية بالقيام بحفلات وأمسيات شعرية ومسرحة ،محاضرات علمية ورحلات سياحية. حيث يؤطر ويشرف على جميع هذه الخدمات طاقم يتكون من 222 موظف دائم و 676 متعاقد.

قلت إن هناك ستة إقامات جامعية، ولكن لم توضح البطاقات الفنية لكل إقامة ؟

الإقامة الجامعية عبدو سعيد تتربـع على مساحة قدرها 4 هكتار و 70 آر ، انطلقت الأشغال بها سنة 1996 ، لتدخل حيز الإستغلال مع فتح الجامعة ،تبلغ طاقتها النظرية 2276 سرير موزعة على(8) أجنحة ومطعم مدمج، كما استفادت من عملية تكثيف 1000 سرير موزعة على (6) أجنحة ومطعم مدمج سنة 2009، والإقامة الجامعية 1000 سرير تحمل اسم الشهيد عومر مختار تتربع هذه الإقامة على مساحة قدرها 2 هكتار و 30 آر ،تم استلامها سنة 2003 تبلغ طاقتها النظرية 1000 سرير موزعة على (6) أجنحة، حيث يشرف طاقمها على تسيير المطعم المركزي والذي تم فتحه سنة 2007 بطاقة استيعاب 800 مقعد، بيما يقدم يوميا حوالي 3000 وجبة غذاء، والإقامة الجامعية سايل فاطمة تتربع على مساحة قدرها 4 هكتار و67 آر وتم استلامها سنة 2005 تبلغ طاقتها النظرية 1500 سرير موزعة على (6) أجنحة ومطعم مدمج، أما الإقامة الجامعية شنتوف محمد: تبلغ مساحتها الإجمالية 1 هكتار و 67 آر ،تم استلامها سنة 2009 تبلغ طاقتها النظرية 1000 سرير موزعة على (4) أجنحة ومطعم مدمج، حيث أوكل لها مهام تسيير المطعم المركزي 2 والذي تم فتحه وإستغلاله بداية من الدخول الجامعي 2016/2017 بطاقة نظرية 800 مقعد، والإقامة الجامعية 2000 سرير طريق وهران تم تدشينها من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي إثر الزيارة الميدانية التي قادته لولاية معسكر بتاريخ 16 جوان سنة 2011 ،بينما فتحت أبوابها وإستغلالها خلال الدخول الجامعي 2011/2012 ، ولإقامة الجامعية 2000 سرير والتي أطلق على تسميتها الشهيد بتومي دحو تبلغ طاقتها النظرية 2000 سرير موزعة على (24) جناح ومطعم مدمج سيتم افتتاحها بمناسبة الدخول الجامعي 2017/2018.

هل من قراءة استنباطية وملخصة عن الإيواء بالإقامات الجامعية الستة ؟

خلاصة القول بخصوص الإقامات الجامعية الستة ،الطاقة النظرية الإجمالية 9776 سرير أما الطاقة الحقيقية 5746 و الطاقم الإداري من الموظفين والعمال وأعوان الأمن ساهرين على راحة الطلبة والطالبات المقيمين والمقيمات .

ما حديثكم بخصوص الإطعام وما يطرح من متاعب للطلبة في تنقلاتهم إلى المطاعم؟

ليس هناك إشكال بخصوص تنقل الطالب أو الطالبة إلى المطاعم ،والسبب واضح ،لأنه تم توزيع المطاعم حسب الإقليم وهي متواجد بالقرب من الإقامات و بالقرب من الكليات ،كما تم تسخير حافلات لنقل الطلبة و توفير المناخ المناسب للطالب ،حيث تحتوي مديرية الخدمات الجامعية بولاية معسكر على 05 مطاعم مدمجة موزعة على الإقامات الجامعية و مطعمين مركزيين واحد بالقطب الجامعي سيدي سعيد و الآخر بالقطب الجامعي الجديد حيث تقدم نحو 10400 وجبة يومياً، وقد تدعمت خلال هذا الدخول الجامعي بمطعم مدمج بالإقامة الجامعية 2000 سرير، بطاقة استيعاب 500 مقعد.

هل من توضيح بخصوص النقل وتنقل الطلبة من الإقامات إلى المطاعم وإلى الحرم الجامعي ؟

للتوضيح أكثر نحن في خدمة الطلبة والطالبات وبكل ما تطلب العمل به على مستوى مديرية الخدمات ،بخصوص النقل وفرنا في المجموع 48 حافلة نقل منها 18 حافلة نقل حضري و 30 حافلة نقل شبه حضري وذلك في خدمة 8590 طالب و طالبة،لنقلهم من الإقامات نحو المطاعم أو نحو الكليات أو نحو خدمات أخرى كالأيام الدراسية ،المؤتمرات ،وحتى للرحلات الإستكشافية .

كما أن مديرية الخدمات الجامعية تتكفل بالمنح الجامعية ، ألا يوجد خلل في تقديم وصرف المنح ؟

طبعا لا ،لأن الأمور تسير بطريقة منظمة وتحت إدارات موظفين لهم خبرة في المجال ، حيث تتكفل مصلحة المنح بمديرية الخدمات الجامعية بتقديم منح لفائدة 19136 طالب.

هل من نشاطات تحييها الإقامات الستة ؟

تحيي مختلف الإقامات جميع المناسبات الوطنية ، الدينية ، التاريخية والعالمية وبعض الأحيان بمشاركة التنظيمات الطلابية والمشاركة في المسابقات الرياضية خارج تراب الولاية كما تقوم مديرية الخدمات الجامعية بتكريم الطلبة الفائزين في كل المسابقات سواء العلمية ، الفكرية والرياضية .

هل من تظاهرات قمتم بها إحياء للمناسبات الوطنية والدينية ؟

قمنا بالعديد من تنظيم مختلف التظاهرات منها الدينية ، الوطنية وآخرى تدخل في سياق نشاطات مديرية الخدمات الجامعية ، من خلال إحياء تظاهرة اليوم الوطني للشهيد من وتنظيم عدة تظاهرات بالإقامة بالتنسيق مع الطلبة وتنظيم أنشطة تاريخية، علمية وفكرية وترفيهية وأحيت مديرية الخدمات بالشلف مناسبة عيد المرأة المصادف لـ08 مارس من كل سنة وتم تكريم الطالبات والعاملات وسطرت برنامج لإحياء كل التظاهرات على غرار يوم العلم ويوم الطالب مع إحياء كل المناسبات الدينية والتاريخية.

ما هي كلمتك الختامية ؟

تحية وتقدير الى طاقمكم وأشكركم كثير الشكر ونحي فيكم روح المبادرة ،وبالمناسبة أوجه رسالتي عن طريق منبركم بأننا هنا من أجل خدمة الطالب وفقط ونحي نضحي من أجله وذلك كله من أجل تربية أجيال الغد وإطارات المستقبل على حب الوطن والتضحية من أجله ،لأنه ليس لنا وطن غيره .

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