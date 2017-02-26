"حناشة محمد" لـ"الاتحاد": "أملنا خدمة الطاقات الشبانية وتمثيل الجزائر باعتبار مؤسستنا همزة وصل مع أشقائنا التونسيين"





وقفت "الاتحاد "مع مدير بيت الشباب "الطالب العربي "بولاية الوادي وأجرت معه حوارا حول نشاط هذه المؤسسة الشبانية ودورها في تقديم الخدمات الشبانية ،خاصة هذه المؤسسة تعتبر بوابة مدخل الجزائر بالجهة الشرقية الجنوبية ،كما تعد مرآة بالنسبة للوافدين إلى الجزائر من تونس.،حيث كان في استقبالنا مدير هذه المؤسسة الأستاذ حناشة محمد وأجاب عن كل استفساراتنا بصدر رحب.

الاتحاد : هل من بطاقة تقنية لشخصكم من فضلكم ؟

المدير : وهو كذلك ،اسمي الكامل ، حنانشة محمد مدير بيت الشباب الطالب العربي التابعة إقليميا إلى ولاية واد سوف، وهي مؤسسة تابعة إلى مديرية الشباب والرياضة ،تم تعييني في هذا المنصب سنة 2011 ، ومنذ هذا التاريخ أي منذ 06 سنوات وأنا أسعى جاهدا لأكون في المستوى وتقديم خبرتي لفئة الشباب وكل الوافدين إليه ،خاصة وان هذه المؤسسة تعتبر النقطة الحدودية للجنوب الشرقي تونس والجزائر كما، تعتبر هذه المنطقة من بين المناطق التي تمثل السياحة الصحراوية بامتياز بها عدة مناطق وأثار تاريخية مثل شوشة ليهودي وكذا سجن الغرافة من الحقبة الاستعمارية الفرنسية ،كما توجد بها عدة مناطق.

الاتحاد : هل من قراءة مبسطة للمؤسسة التي تديرونها ؟

المدير : طبعا إلى مؤسسة لها طابع ثقافي ورياضي واجتماعي ،حيث تتربع على مساحة تقدر1110 متر مربع، وأطلق عليها أسم الطالب العربي ،علما إن هذه المؤسسة الشبانية تابعة لمديرية الشباب والرياضة بالوادي ،حيث تقدر المسافة الفاصلة بين المؤسسة وعاصمة الولاية حوالي 80كلم ،تقدر طاقة استيعابها 50 سرير تتوزع على 9غرف متوسطة وغرفتين كبيرتين كما تحتوي على جناح خاص بالتشريفات بالإضافة إلى المطعم وقاعة نشاطات من بين مهامها: - ترقية حركة الشباب – تنمية السياحة الشبانية – احتضان التربصات والملتقيات – إحياء المناسبات الدينية والوطنية وكذا تنظيم معارض سياحية تقليدية تمثل مميزات المنطقة وذلك بالتنسيق مع جمعية الواحة للتبادل الشباني التابعة لبيت الشباب.

الاتحاد : ما هي أهم النشاطات التي قمتم بها ؟

المدير : شكرا عن هذا السؤال ،نشاطاتنا سنوية ودون انقطاع ،والمؤسسة تشارك في جميع النشاطات الدينية والوطنية وخصوصا التاريخية بالإضافة إلى المناسبات المختلفة ،ناهيك عن النشاطات الأخرى التي تحتضنها وتنظمها مختلف الجمعيات الأخرى.

الاتحاد : ما هي كلمتك الختامية؟

المدير : بصفتنا موضوعين في خدمة الشباب ،نقول للجميع مرحبا بكم وأبواب المؤسسة مفتوحة وفي كل المناسبات ونحن في أتم الاستعداد لتدعيم الطاقات والمواهب الشابة في كل المجالات .

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