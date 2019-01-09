قيطوني: الجزائر تنوي تصدير الكهرباء إلى إسبانيا





· حان الوقت لمجمع سونلغاز من أجل تطوير نشاطه في مجال التصدير

أكد وزير الطاقة مصطفي قيطوني بالجزائر العاصمة أن هناك مفاوضات جارية بين الجزائر وإسبانيا من أجل تصدير الكهرباء التي ينتجها المجمع الوطني سونلغاز إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. وكشف قيطوني خلال حفل المصادقة على مخططات التزام الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز فرع سونلغاز "أننا سندخل بورصة (الكهرباء) بإسبانيا ونحن بصدد إجراء محادثات معها سيما من أجل تسوية مسائل الرسوم"، و أضاف الوزير أنه "حان الوقت لمجمع سونلغاز من أجل تطوير نشاطه في مجال التصدير كما سبق و فعلته سوناطراك" وذلك من أجل "تنشيط استثماراته و التوقف عن الاعتماد على الدولة". كما أشار إلى أن تطوير صادرات الكهرباء سيسمح كذلك باستغلال جميع الإمكانيات الوطنية المخصصة للإنتاج الكهربائي. وتابع قوله "إنه أصبح من غير الممكن السماح بترك 5000 إلى 7000 ميغاواط غير مستغلة، فذلك يكلف كثيرا، وبالتالي يجب طرحها في الأسواق سيما الأوروبية والتونسية والليبية ولما لا بلدان أخرى".وذكر قيطوني في ذات السياق بـ"أنه لا يمكننا الانتظار لفترات ذروة الاستهلاك من أجل وضع 20000 ميغاواط في ذات الوقت" في حين تبقى تلك الطاقات الوطنية غير مستغلة لمدة عشرة أشهر تقريبا.

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