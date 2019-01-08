تحقيق إنتاج "قياسي" ب 177 ألف قنطار من الزيتون ببسكرة





حققت ولاية بسكرة إنتاجا من مختلف أنواع الزيتون و صف ب "القياسي" ب 177 ألف قنطار و ذلك في الموسم الفلاحي الجاري أي بزيادة تقدر بنحو 25 ألف قنطار مقارنة بالموسم الماضي , حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء المسؤول المحلي عن القطاع محمد بورحلة. وأوضح ذات المسؤول أن عملية جني محاصيل الزيتون بمختلف أصنافه و لاسيما صنفي الشملال والسيقواز الأكثر انتشارا بالمنطقة تمت في أجواء ملائمة وقد تجاوزت التوقعات التي كانت في حدود 174 ألف قنطار . و صرح أن تحقيق مستوى إنتاج من زيت الزيتون بنحو 7700 هيكتولتر يمثل زيادة قدرها 700 هيكتولتر عن تقديرات الكميات التي كان متوقع بلوغها , لافتا الى أن ما يقارب 53 ألف قنطار من الزيتون المنتج موجه لإنتاج زيت الزيتون . وقد ساهم دخول أشجار جديدة مرحلة الإنتاج في زيادة الإنتاج حيث وصل إجمالي عدد الأشجار المنتجة هذا الموسم أكثر من 750 ألف شجرة و ذلك عبر عدة مناطق بالولاية على غرار عين زعطوط و لوطاية والدوسن وزريبة الوادي وعين الناقة . وتتوفر ولاية بسكرة على 5 معاصر للزيتون من بينها معصرة حديثة بقدرة إنتاج نظرية تصل إلى 9 أطنان في اليوم و أربعة أخرى تقليدية بطاقة إنتاج نظرية تقدر ب 32 قنطارا في اليوم بإمكانها الاستجابة لطلب الفلاحين المنتجين للزيت . وتحصي مديرية المصالح الفلاحية فيما يخص إجمالي تعداد أشجار الزيتون عبر الولاية أكثر من 1,2 مليون شجرة زيتون على مساحة إجمالية بأكثر من 4500 هكتار.

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