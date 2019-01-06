غول يتمسك بندوة الإجماع الوطني





• على الحكومة الإسراع في معالجة ظاهرة الحرقة التي استفحلت مؤخرا

جدد المجلس الوطني لتجمع أمل الجزائر "تاج " ، أمس، تمسكه بتنظيم ندوة "وطنية للإجماع الوطني" لرفع التحديات وبناء الجزائر بتأطير الدولة ورعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، مؤكدا على أهمية استمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في قيادة البلاد والتقدم إلى الاستحقاق الرئاسي لسنة 2019 . وجدد المجلس الوطني للحزب الذي يتزعمه الوزير السابق عمار غول في بيان له دعوته الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستمرار في قيادة البلاد والتقدم إلى الاستحقاق الرئاسي لسنة 2019 ، نظير الحصيلة الكبيرة والايجابية لفخامة الرئيس طيلة قيادته للبلاد في أبعادها السياسية الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والأمنية , وعليه فان المجلس الوطني لتاج يؤكد على وفائه ودعمه الدائم والثابت والمستمر لفخامة الرئيس، داعيا إلى تغليب صوت الحكمة والعقل ،والتنازل عن الأنانيات والحسابات الذاتية والشخصية والحزبية ، للمساهمة في تنظيم هذا الحدث السياسي الكبير- رئاسيات 2019- في أجواء هادئة وديمقراطية ، يكون التنافس فيها بين البرامج والأفكار ، ويكون الشعب هو الفيصل الوحيد بينها ، ويكون فعلا عرسا ديمقراطيا لكل الجزائريين ، مهيبا بالجميع للتصدي لكل محاولات زعزعة أمن و استقرار الوطن في ظل جزائر آمنة مستقرة قوية متطورة رائدة بين الأمم .ويؤكد الحزب أنه يدعم ويجسد أي قرار يتخذه رئيس الجمهورية حول ملف الانتخابات الرئاسية ، كما يذكر المجلس الوطني لتاج بالعقد المعنوي و الأخلاقي الذي يجمعه بالرئيس وعليه فننا دعمنا للسيد الرئيس مطلق و بدون قيد أو شرط. كما ثمن الرسالة القوية والواضحة للجيش الوطني الشعبي، التي وضعت النقاط على الحروف ــ يقول البيان ــ وصوبت الجدل السياسي دستوريا وقانونيا وتناغمت مع رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة لقاء الحكومة بالولاة،منوها باحترافية الجيش الوطني الشعبي سليل واقتداره ،والتزامه وتمسكه الدائمين بمهامه الدستورية و المتمثلة في الدفاع عن الوطن ووحدة شعبه وصون سيادته والمحافظة على استقراره. ودعا "تاج" إلى وضع ميثاق أخلاقي وطني من أجل أخلقة العمل السياسي و الحياة العامة بعيدا عن التراشقات العقيمة وخطابات التهريج والتهييج ، كما يساهم "تاج" ــ حسب البيان- في إرساء ثقافة قبول الرأي المخالف في إطار حوار بناء و مسؤول ، أساسه الاحترام المتبادل مع الأحزاب و مؤسسات المجتمع المدني وبناء شراكة معها و النأي عن التدخل في شؤونها الداخلية.

خديجة قدوار

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