سوناطراك توقع اتفاقيات في مجال الغاز
وقعت شركة البترول والغاز الوطنية سوناطراك بالجزائر العاصمة اتفاقيتين (2) مع شركتي كوسيدار للقنوات من جهة، و المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى من جهة ثانية، من اجل انجاز مشروع لتطوير حقول غازية. و يتعلق الأمر بمشروع تطوير الحقول الغازية بمحيط قاسي الطويل الواقع على بعد 150 كمي جنوب شرق حاسي مسعود، المقسم الى عقدين مشاريع الانشاءات الهندسية الموكلة للشركتين الوطنيتين، وتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الأول الذي يربط مجمع سوناطراك بشركة كوسيدار للقنوات من قبل المدير المركزي للإدارة الهندسية و تسيير المشاريع التابعة لسوناطراك فايز زان و الرئيس المدير العام لشركة كوسيدار للقنوات فتحي زروالي. و يتعلق الاتفاق بإنجاز شبكة تجميع للربط و انتاج 25 بئرا نحو محطة المعالجة الموجودة على مستوى رورد النوس (ايليزي).اما الاتفاق الثاني الذي وقعه زان و الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى (فرع سوناطراك) مسعود مخناش فيتعلق بإنجاز شبكة تجميع لربط و دخول 22 بئرا في الانتاج نحو محطة معالجة الغاز المتواجدة على مستوى قاسي.
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