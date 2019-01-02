

سوناطراك توقع اتفاقيات في مجال الغاز وقعت شركة البترول والغاز الوطنية سوناطراك بالجزائر العاصمة اتفاقيتين (2) مع شركتي كوسيدار للقنوات من جهة، و المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى من جهة ثانية،



غلق جميع أسواق الماشية لمنع انتشار داء الحمى القلاعية كشفت المفتشة البيطرية بمديرية المصالح الفلاحية, إلهام بلعمري، أول أمس، أنه تم غلق جميع أسواق الماشية المنتشرة عبر إقليم ولاية أم البواقي كإجراء وقائي لمنع



ببشار: آلاف السياح الوطنيين يتدفقون على تاغيت وبني عباس تدفق آلاف السياح أغلبهم مواطنون من مختلف جهات البلاد على تاغيت و بني عباس لقضاء العطلة وحضور احتفالات نهاية السنة بهاتين المنطقتين الواقعتين على التوالي



"الكادنات"..ورحيل بوحجة أهم ما عرفه البرلمان في 2018 شهدت المؤسسة التشريعية بغرفتيها (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني), خلال سنة 2018, المصادقة على مشاريع قوانين هامة منبثقة من التعديل الدستوري لسنة 2016 ومواكبة لتطور



مؤشرات حوادث المرور بالجزائــر في انخفــــاض كشف احمد نايت الحسين مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات أن الأرقام المتعلقة بحوادث المرور وعدد ضحاياها في انخفاض مستمر بالجزائر منذ 2016. وقال نايت



صيغ جديدة وإدماج الجالية أهم ما ميز قطاع السكن في 2018 · توزيع 295 ألف وحدة سكنية ..وتمديد آجال تسوية وضعية البنايات لعل أهم ما تميز به قطاع السكن سنة 2018 هو التوجه نحو تنويع العرض واستحداث



عبد الوحيد طمار: رسميا..السوق الإيجاري يدخل حيز العمل كشف ، وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار، أول أمس، أن السوق الإيجاري المعمول به دوليا سيدخل الخدمة رسميا بداية العام الجديد



بن محمدي: التحاليل تكشف وجود "الحمى القلاعية" بسيدي بلعباس بينت النتائج الأولى لتحاليل أجريت على عينات من المواشي النافقة، بولاية سيدي بلعباس عن وجود داء الحمى القلاعية، حسب ما صرح به أمس مدير المصالح



العنف بالملاعب إلى أين..؟ لا يزال العنف يجتاح الملاعب الجزائرية بالرغم من الحملات التحسيسية التي تنظم على جميع الأصعدة، وبالرغم من الاجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها إلا أن الظاهرة