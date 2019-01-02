غلق جميع أسواق الماشية لمنع انتشار داء الحمى القلاعية





كشفت المفتشة البيطرية بمديرية المصالح الفلاحية, إلهام بلعمري، أول أمس، أنه تم غلق جميع أسواق الماشية المنتشرة عبر إقليم ولاية أم البواقي كإجراء وقائي لمنع انتشار داء الحمى القلاعية. وأوضحت إلهام بلعمري في تصريح لها أن "غلق أسواق الماشية السبعة (7) الموزعة عبر بلديات ولاية أم البواقي يأتي بقرار من والي أم البواقي مسعود حجاج و الذي يقضي بغلقها لمدة ثلاثين (30) يوما انطلاقا من اليوم الاثنين لمنع انتشار داء الحمى القلاعية وسط الماشية. "و أفادت بلعمري بأنه "قد تم مؤخرا بولاية أم البواقي تسجيل أكثر من 70 حالة إصابة بداء الحمى القلاعية وسط رؤوس الأغنام عبر أربعة بؤر بكل من بلديات قصر الصبيحي وعين الديس و عين ببوش و فكيرينة" والتي خلفت حسبها- نفوق 35 رأسا منها. و كإجراء تحفظي آخر لمنع انتشار هذا الداء -أضافت ذات المتحدثة- " تم منع نقل رؤوس الماشية من مكان إلى آخر إلا نحو المذابح" مشيرة إلى أن "عملية نقل رؤوس الماشية إلى المذابح تتم فقط هي الأخرى بترخيص من المصالح البيطرية المختصة."

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