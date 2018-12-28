هذه هي الاوراق والقطع النقدية الجديدة





أصدر بنك الجزائر في العدد الـ73 من الجريدة الرسمية ،5 أنظمة جديدة تتضمن إنشاء ورقتين نقديتين جديدتين من فئة (500) و(1000) دج وقطعة نقدية من فئة (100) دينار جزائري.

ويتضمن النظام رقم 18-04 المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق لـ4 نوفمبر 2018 إنشاء بنك الجزائر لورقة نقدية بقيمة خمسمائة (500) دينار جزائري ومميزاتها العامة ومقاييسها. وتحمل هذه الورقة النقدية المنشأة تحت موضوع "الجزائر في عصر تكنولوجيات الإعلام والاتصال"، صورة الأمير عبد القادر وصورة يوغرطة، وتتميز بلون أخضر يميل إلى البنفسجي، فيما تتشكل الخلفية الامنية لها من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغرة وأشكال وفقا لعلم المسكوكات التخطيطي. وستحمل هذه الورقة النقدية تاريخ أول نوفمبر من سنة 2018 الرمزي.

وينص النظام رقم 18-05 المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق ل 4 نوفمبر 2018 على "إصدار الورقة النقدية بقيمة 500 دج والشروع في تداولها ابتداءا من تاريخ المصادقة عليه، وذلك بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حاليا، وبموجب النظام رقم 18-07 المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق ل 4 نوفمبر 2018 ، أنشأ بنك الجزائر ورقة نقدية بقيمة ألف (1000) دينار جزائري سيتم تداولها بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حاليا.

وتتناول هذه الورقة الجديدة موضوع "ثقافة وتقاليد وعصرنة" تتميز بلون أزرق يميل إلى البرتقالي وصورة الأمير عبد القادر، كما ينص النظام رقم 18-08 المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق ل 4 نوفمبر 2018 على تداول هذه الورقة الجديدة من فئة 1000 دج ابتداءا من 1 ديسمبر 2018، وتناول هذا النظام المواصفات التقنية للورقة الجديدة والمقاييس والصبغة والرسومات التي تتضمنها الى جانب الخلفية الأمنية والصور.

وبموجب النظام رقم 18-06 المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق لـ4 نوفمبر 2018 ، ينشئ بنك الجزائر ويصدر قطعة نقدية جديدة بقيمة 100 دينار جزائري من صنف الثنائي المعدن، والتي توضع للتداول بعد إصدار هذا النظام.وتتضمن هذه القطعة الموضوع الأساسي المتمثل في القمر الصناعي ألكوم سات 1 يحلق فوق الكرة الأرضية، أين تظهر الكرة الأرضية قارة افريقيا وضمنها الجزائر بتضاريسها الناتئة ، وكذا جزء من أوروبا وآسيا وبدرجة أقل امريكا.

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