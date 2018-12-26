جلاب: إطلاق خارطة الطريق الوطنية لترقية الصادرات مطلع 2019





أعلن وزير التجارة سعيد جلاب أن مطلع 2019 سيشهد إطلاق خارطة الطريق الوطنية لترقية الصادرات بمشاركة جميع المتعاملين الاقتصاديين الذين استعادوا الثقة في التوجه نحو التصدير .

وأوضح جلاب لبرنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة اليوم أن الزيارة التي قادته رفقة الوزير الأول لمعرض الانتاج الوطني، كشفت أن جميع العارضين والمتعاملين الاقتصاديين يتحدثون عن التصدير وهو مؤشر قوي حسب وزير التجارة ، ما دفع إلى إعادة تفعيل دور الوكالة الوطنية لترقية الصادرات " ألجاكس" و الشركة الوطنية للمعارض والتصدير " صافكس" لمرافقة المتعاملين الراغبين في التصدير ، حيث سيقتصر دور ألجاكس على مراقبة الاسواق الخارجية وإطلاع المصدرين بجميع المستجدات والفرص المتاحة، فيما ستتكفل صافاكس بالمرافقة اللوجستيكية وليس الاكتفاء بتنظيم المعرض، بينما سيتم التنسيق مع الهيئة الوطنية للاعتماد " ألجيراك" ومخابر مراقبة الجودة الخاصة والعمومية للاضطلاع بدور الاعتماد ومراقبة النوعية والجودة وتسليم شهادات المطابقة.

وذكّر الوزير في هذا الصدد بدعم السلطات للمصدرين كما تفعل بقية دول العالم بما فيها أمريكا والصين، مشيرا إلى تحمل 50 بالمائة من تكاليف النقل والشحن سواء عبر البر أو الجو أو البحر، واستبعد رفع مساهمة الدولة لـ 80 بالمائة في هذا المجال.

وقال وزيرة التجارة إن المنتجات الجزائرية جابت 8 عواصم عبر العالم خلال 2018 من خلال معارض واشنطن والغابون والسينغال و القاهرة والخرطوم وقطر وببلجيكا بمعدل مشاركة 40 مؤسسة وطنية باستثناء معرض نواكشوط الذي عؤف مشاركة قياسية بـ 170 متعامل اقتصادي ، غير أن ما تمت ملاحظته هو أن المنتوج الجزائري غير معروف دوليا ، رغم أنه يستطيع منافسة منتجات البلدان الاخرى نوعا وسعرا.

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