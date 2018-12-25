تراجع العجز التجاري بحوالي 61 % خلال 11 شهرا الأولى من 2018





بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر 4,13 مليار دولار خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من السنة الجارية، مقابل عجز بلغ 10,55 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، متراجعا بـ6,42 مليار دولار (- 60,81 %)، حسب المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات التابع للجمارك.

وارتفعت الصادرات الى 37,235 مليار دولار مقابل 31,592 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2017، بزيادة قدرها 64ر5 مليار دولار (17,86 + %)، حسبما أوضح المصدر ذاته. وفيما يتعلق بالواردات تراجعت بشكل طفيف إلى 41,371 مليار دولار مقابل 147ر42 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، بانخفاض قدره 776 مليون دولار( 1,84 - %).وغطت الصادرات 90 % من الواردات خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من السنة الجارية ، مقابل 75 % خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.

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