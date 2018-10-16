تراجع سعر سلة خامات الاوبك الى 79,31 دولار للبرميل

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 15 نوعا و هي خام صحاري الجزائري و الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيرا سول الانغولي وربيع الخفيف الغابوني , وأورينت الاكوادوري,و زافيرو لغينيا الاستوائية, و جينوالكونغولي. و قد انخفضت اسعار النفط يوم الاثنين بسوق لندن الدولية خلال الفترة المسائية حيث بلغ سعر برنت المستخرج من بحر الشمال لتسليم ديسمبر القادم 80,05 دولار للبرميل مسجلا انخفاضا ب38 سنتا ي مقارنة بسعر اغلاق السوق يوم الجمعة الماضي. اما بسوق نيويورك (نايمكس)ي فقد بلغ سعر برميل النفط الامريكي الخفيف لتسليم نوفمبر 71,11دولار للبرميل مسجلا بذلك انخفاضا ب 23 سنتا.وقد ارتفعت اسعار النفط الي مستوى لم تشهده منذ اربع سنوات في بداية شهر اكتوبر الحالية, لكنها بدئت في التراجع خلال الاسبوع في خضم المؤشرات السلبية المتتالية حول التراجع في الطلب. .و قد اجمعت اوبك و الوكالة الدولية للطاقة في توقعاتهما علي انخفاض في الطلب العالمي علي النفط بسبب تراجع طلب المستهلكين عموما و كبار المستهلكين نتيجة النزاعات التجارية.