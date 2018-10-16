الإقتصادي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
16/10/2018 15:13:00

تراجع سعر سلة خامات الاوبك الى 79,31 دولار للبرميل


بلغ متوسط سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة  للنفط (اوبك),31 79 دولار للبرميل يوم الاثنين مقابل 79,36 دولار يوم الجمعة الفارط حسب ما افادت به المنظمة هذا الثلاثاء على موقعها الالكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 15 نوعا و هي خام  صحاري الجزائري و الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي  وخام  التصدير الكويتي  وخام مربان الإماراتي  والايراني الثقيل والبصرة الخفيف  العراقي  وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري  وخام  ميراي الفنزويلي وجيرا  سول الانغولي  وربيع الخفيف الغابوني , وأورينت الاكوادوري,و زافيرو لغينيا  الاستوائية, و جينوالكونغولي. و قد انخفضت اسعار النفط يوم الاثنين بسوق لندن الدولية خلال الفترة المسائية  حيث بلغ سعر برنت المستخرج من بحر الشمال لتسليم ديسمبر القادم 80,05 دولار  للبرميل مسجلا انخفاضا  ب38 سنتا ي مقارنة بسعر اغلاق السوق يوم الجمعة  الماضي. اما بسوق نيويورك (نايمكس)ي فقد بلغ سعر برميل النفط الامريكي الخفيف لتسليم  نوفمبر 71,11دولار للبرميل مسجلا بذلك انخفاضا ب 23 سنتا.وقد ارتفعت اسعار النفط الي مستوى لم تشهده منذ اربع سنوات في  بداية شهر  اكتوبر الحالية, لكنها بدئت في التراجع خلال الاسبوع في خضم المؤشرات السلبية  المتتالية حول التراجع في الطلب.  .و قد اجمعت اوبك و الوكالة الدولية للطاقة في توقعاتهما علي انخفاض في  الطلب  العالمي علي النفط بسبب تراجع طلب المستهلكين عموما و كبار المستهلكين نتيجة  النزاعات التجارية.

عدد القراءات 26 مرة | قراءات اليوم 26 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

وزير الطاقة مصطفى قيطوني الاعلان عن مناقصة وطنية لإنتاج الكهرباء

أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أمس الإثنين، بوهران، أن لجنة الضبط للكهرباء والغاز ستطرح قريبا مناقصة عن طريق المزايدة لإنجاز 150 ميغاواط لإنتاج الكهرباء عن
image

تراجع سعر سلة خامات الاوبك الى 79,31 دولار للبرميل

بلغ متوسط سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة  للنفط (اوبك),31 79 دولار للبرميل يوم الاثنين مقابل 79,36 دولار يوم الجمعة الفارط حسب ما افادت به
image

وهران: استلام المحطة الجديدة لتوليد الكهرباء لبوتليليس في 17 ديسمبر القادم

أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني بوهران أنه سيتم تدشين المحطة الجديدة لتوليد الكهرباء لبلدية بوتليليس خلال زيارته القادمة إلى الولاية في 17 ديسمبر المقبل محذرا
image

تعديل وزاري في فرنسا : تعيين كريستوف كاستانير وزيرا للداخلية

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء تعديلا وزاريا في حكومة إدوار فيليب يشمل عدة حقائب بينها الداخلية والثقافة حيث تم تعيين زعيم الحزب الحاكم
image

توقيف شخص بتهمة المتاجرة بالمؤثرات العقلية بقسنطينة

    تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي السابع بالمدينة الجديدة علي منجلي امن ولاية قسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة ، لتورطه في
image

نواب بالمجلس الشعبي الوطني ينظمون وقفة احتجاجية لدفع بوحجة للاستقالة

ينظم نواب الكتل البرلمانية الخمس الموقعين على عريضة "سحب الثقة" من رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة منذ صباح اليوم الثلاثاء أمام مقر المجلس وقفة
image

..زعلان: مشروع إعادة تأهيل الخط المنجمي الشرقي قريبا

أكد  وزير الأشغال العمومية والنقل ، عبد الغني زعلان ،  أنه تم الانطلاق في عملية تأهيل الخط المنجمي الشرقي  عنابة - تبسة و تطوير وتحديث
image

زيتوني: قريبا .. تسمية كل المؤسسات التربوية بأسماء أبطال الثورة

أعلن وزير المجاهدين, الطيب زيتوني, أمس،  بالجزائر العاصمة, أنه سيتم استكمال قريبا عملية تسمية وإعادة تسمية   المؤسسات التربوية بأسماء أبطال المقاومة والثورة التحريرية. وأوضح الوزير خلال
image

حسبلاوي: الترخيص للصيادلة الخواص بتوظيف مساعدين

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, مختار حسبلاوي, أمس،  بالجزائر العاصمة, أن وزارته بصدد إعداد النصوص  التطبيقية المتعلقة بقانون الصحة الجديد, داعيا كل الفاعلين في القطاع
image

قيطوني: مناقصة لتركيب 159 ميغاواط لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية

أشرف صباح أمس ، وزير الطاقة والمناجم، مصطفى قيطوني ووزيرة البيئة، فاطمة الزهراء زرواطي على انطلاق فعاليات الطبعة التاسعة للصالون الدولي للطاقات المتجددة والتنمية المستدامة
قيم هذا المقال
0