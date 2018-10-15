صعود أسعار النفط وسط توترات بشأن السعودية





صعدت العقود الآجلة للنفط بشكل حاد اليوم الاثنين مع تزايد التوترات بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات. كما تلقت أسواق النفط دعما في أعقاب بيانات أظهرت أن كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في سبتمبر للمرة الأولى منذ ست سنوات قبل أن يبدأ فرض العقوبات الأمريكية على طهران في نوفمبر . و في صبيحة اليوم, ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 98 سنتا أو 22ر1 في المئة إلى 41ر81 دولارا للبرميل وبذلك يكون في طريقه لتحقيق أكبر مكسب يومي منذ التاسع من أكتوبر . وقفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي 80 سنتا أو 12ر1 في المئة إلى 15ر72 دولار للبرميل لتواصل مكاسب يوم الجمعة بعد خسائر فادحة يومي الأربعاء والخميس. وكتب رئيس بحوث النفط في جوتاي جونان, فيوتشرز وانغ شياو في مذكرة بحثية "عبر السوق مرة أخرى عن قلقه من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد تبادل التصريحات الأمريكية والسعودية بشأن اختفاء الصحفي السعودي مما أدى إلى ارتفاع الأسعار".

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