مجمع سوناطراك يكشف: استحالة التنقيب عن الغاز الصخري لغياب العتاد





كشف مصدر من مجمع سوناطراك عن استحالة التنقيب عن الغاز الصخري خلال سنة 2019 نظرا لغياب أجهزة التنقيب عن هذه المادة وعدم إطلاق المجمع لحد الساعة مناقصة دولية لاقتناء هذه التجهيزات. وأعلن موقع إعلامي جزائري أن سوناطراك تتوفر على 110 حفارة خاصة بالتنقيب عن البترول والغاز التقليديين، مؤكدا أن تصريحات المدير العام للمجمع النفطي عبد المؤمن ولد قدور الأخيرة بخصوص الشروع في التنقيب عن الغاز الصخري بداية من سنة 2019 “غير منطقية وليست قابلة للتجسيد”، بدليل عدم امتلاك المجمع اي الة للتنقيب عن هذه المادة، مقابل عدم إطلاق أي مناقصة دولية لإقتناء هذا النوع من العتاد أو حتى تأجيره إلى غاية اليوم. وفي هذا السياق شدد الخبير الاقتصادي، كمال سي محمد في تصريح له على استحالة شروع سوناطراك في التنقيب عن الغاز الصخري بداية السنة المقبلة لأن هذا النوع من المعادن مكلف للغاية والجزائر في ظل المعطيات الحالية لا يمكنها دفع ثمن هذه التكاليف سيما وان الارباح المحققة من الغاز الصخري ستكون أقل بالنظر لتكاليف البحث، معتبرا أن مشروع استخراج الغاز الصخري في الظروف الحالية ” ليس له جدوى اقتصادية في الظروف الحالية”.

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