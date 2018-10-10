الإقتصادي
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10/10/2018 15:22:00

قيطوني يشارك في القمة العالمية لرواد الطاقة بميلانو.. غدا


 

يشارك وزير الطاقة بالجزائر , مصطفى قيطوني غدا في القمة العالمية لرواد الطاقة التي ستنظم بمدينة ميلانو الايطالية و ذلك على هامش انعقاد الاسبوع العالمي للطاقة.

و اوضح بيان للوزارة أن القمة تعتبر حدثا استثنائيا رفيع المستوى ينظمه المجلس العالمي للطاقة باتجاه مسؤولي و رواد الطاقة العالميين، كما أشار المصدر ذاته إلى أن القمة التي ستجري في إطار غير رسمي و تفاعلي ستجمع بشكل خاص وزراء و مسيري كبريات الشركات الطاقوية و موظفين سامين و خبراء وأصحاب القرار للحديث و لمناقشة الديناميكية الطاقوية العالمية و من اجل تسهيل الحوار حول المسائل الهامة التي لها تأثير على عالم الطاقة. و من اعضاء الوفد الجزائري يوجد هناك الرئيسين المديرين العامين لمجمعي "سوناطراك" و "سونلغاز" برئاسة وزير الطاقة.

 

 

 

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