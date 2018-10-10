قيطوني يشارك في القمة العالمية لرواد الطاقة بميلانو.. غدا





يشارك وزير الطاقة بالجزائر , مصطفى قيطوني غدا في القمة العالمية لرواد الطاقة التي ستنظم بمدينة ميلانو الايطالية و ذلك على هامش انعقاد الاسبوع العالمي للطاقة.

و اوضح بيان للوزارة أن القمة تعتبر حدثا استثنائيا رفيع المستوى ينظمه المجلس العالمي للطاقة باتجاه مسؤولي و رواد الطاقة العالميين، كما أشار المصدر ذاته إلى أن القمة التي ستجري في إطار غير رسمي و تفاعلي ستجمع بشكل خاص وزراء و مسيري كبريات الشركات الطاقوية و موظفين سامين و خبراء وأصحاب القرار للحديث و لمناقشة الديناميكية الطاقوية العالمية و من اجل تسهيل الحوار حول المسائل الهامة التي لها تأثير على عالم الطاقة. و من اعضاء الوفد الجزائري يوجد هناك الرئيسين المديرين العامين لمجمعي "سوناطراك" و "سونلغاز" برئاسة وزير الطاقة.

عدد القراءات 20 مرة | قراءات اليوم 20 مرة