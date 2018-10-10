محمد امقران : الجزائر مطالبة باستغلال أوسع للقدرات في مجال شعبة الحليب





أكد الخبير في تنمية الشعب الغذائية والمستشار الدولي في التصدير، عضو في مجمع التفكير فلاحة -ابتكار نواد محمد امقران أن الجزائر مطالبة باستغلال أمثل و أوسع للقدرات و المؤهلات التي تزخر بها في مجال شعبة الحليب بشكل يسمح ضمان تلبية الطلب على هذه المادة و كذا الاسهام في التنمية الاقتصادية بشكل عام. وأوضح نواد خلال منتدى مخصص لشعبة الحليب و منتجات الألبان نظم على هامش الطبعة الثامنة عشر للصالون الدولي للفلاحة و تربية المواشي والمائيات والعتاد الفلاحي، أن الجزائر تعاني من عجز كبير في الإنتاج في شعبة الحليب يقدر تقريبا بـ 50 بالمئة ما يتطلب ضرورة تظافر الجهود من اجل رفع التحدي وترقية هذه الشعبة الحيوية لسد حاجيات الاستهلاك المحلي . وواصل ذات المتحدث يقول أن الجزائر لا تستغل فرص و إمكانيات هذه الشعبة بشكل "جيد وعقلاني" الأمر الذي يدفع دوما إلى استمرار استيراد بودرة الحليب و مداخلاتها لإنتاج هذه المادة الغذائية و الحيوية ، مؤكدا أنه لابد من دراسة و إحصاء كل القدرات و الإمكانيات التي تتمتع بها الجزائر لإعداد ورقة طريق لتطوير مردود هذه الشعبة و التخلي تدريجيا عن الاستيراد.واعتبر ذات المسؤول هذا اللقاء بمثابة فرصة للتطرق الى الجهود المبذولة لتطوير شعبة الحليب و العوائق التي تحول دون تحقيق النمو المتوخى كما تمت مناقشة مختلف الحلول و التكنولوجيات المبتكرة في مجال انظمة انتاج مادة الحليب. وأشار ذات المتحدث في تصريح له أن منحنيات الاستهلاك المسجلة تسجل ارتفاعا مستمرا في وقت يعرف الانتاج استقرارا بالرغم من المؤهلات و القدرات التي تزخر بها البلاد و الدعم الذي تحضى به الشعبة من طرف السلطات العمومية .من جهة أخرى، اشارت وزيرة الفلاحة والطبيعة ونوعية الأغذية لهولندا مرجوليجن سونيما، ان بلادها تعمل بالشراكة مع الجزائر من اجل ترقية شعبة الحليب و تبادل الخبرات و المعارف في هذا المجال . كما أوضحت ان تطوير شعبة الحليب يتم من خلال العمل المتواصل و الجدي على مستوى حضائر تربية الابقار و غرف التبريد مشددة على ضرورة الحرص على ضمان المعالجة و المراقبة المستمرة للحليب.و فيما يخص تبادل التجارب والخبرات مع الجزائر تحدثت سونيما عن وجود مشروع مشترك في ولاية قالمة يتعلق بضمان تكوين المتخصصين في تربية المواشي من اجل تكثيف معارفهم في هذا المجال .

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