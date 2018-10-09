زراعة الزيتون: توقع إنتاج أكثر من 26.200 قنطار ضمن حملة الجني الحالية بغرداية





ينتظر أن تصل كميات الإنتاج المتوقعة من محصول الزيتون إلى أكثر من 26.200 قنطار بولاية غرداية وذلك في إطار حملة الجني للموسم الفلاحي الحالي , حسبما استفيد الثلاثاء لدى مسؤولي مديرية المصالح الفلاحية. و سيمثل هذا الإنتاج المتوقع تحقيقه ارتفاعا "طفيفا" مقارنة بالحملة الأخيرة التي عرفت جني 26.000 قنطار , حيث سيتجاوز الإنتاج لهذا الموسم 26 قنطارا في الهكتار الواحد, مثلما أوضح مسؤول الإحصائيات, خالد جبريط .

و تستهدف حملة الجني مساحة 993 هكتار بمجموع 193.400 شجرة زيتون منتجة موزعة على مساحة إجمالية قوامها 1.880 هكتار أي بحوالي 397.180 شجرة تمت زراعتها خلال السنوات الأخيرة بولاية غرداية , حسب ذات المصدر . و تشير إحصائيات مديرية المصالح الفلاحية إلى أن أزيد من 70 في المائة من أشجار الزيتون المنتجة زرعت بشكل متفرق أي بواقع يفوق 148.900 شجرة بينما هناك 44.478 شجرة أخرى منتجة تمت زراعتها بشكل مجمع مما يجعل عملية جني الإنتاج تتم بصعوبة. ومن بين 26.200 قنطار من محصول الزيتون المتوقع, سيتم توجيه 21.780 قنطار للإستهلاك على شكل زيت مائدة و4.420 قنطار سيخصص للحصول على نحو 48.700 من زيت الزيتون "بكر وحيوي " عن طريق ثلاث معاصر حديثة تم إنشاؤها على التوالي بالقرارة و غرداية و بني يزقن, وفق المسؤول ذاته . و عرفت شعبة الزيتون التي تعد واحدة من بين الشعب الفلاحية الرئيسة بولاية و غرداية تطورا ''ملحوظا'' خلال السنوات الأخيرة , حيث تصل المساحة المخصصة لهذه الزراعة اليوم إلى 1.880 هكتار و بمجموع 397.180 شجرة , حيث قفزت المساحة من 118 هكتار في 2004 إلى أكثر من 1880 هكتار في 2018 , يضيف المسؤول ذاته . و تعرف المساحات المزروعة تطورا متناميا حيث تشهد على ذلك الصفوف الممتدة لأشجار الزيتون الجديدة التي جرى غرسها كمصدات للرياح حول المحيطات الفلاحية المستحدثة على طول الطريق الوطني رقم (1) بين غرداية و المنيعة (270 كلم جنوبا) حتى القرارة (150 كلم شمالا) على الرغم من عدم الإعتناء بهذه الشجرة " النبيلة" التي يشكل غصنها رمزا عالميا للسلام. و في الوقت الذي تزدهر فيه زراعة الزيتون بمنطقة غرداية فإن الفلاحين يواجهون صعوبات ''حقيقية'' فيما يتعلق بالعثور على اليد العاملة لجني محصولهم من الزيتون الذي يقع غالبا في مناطق نائية و معزولة. و تسعى كل من مديرية المصالح الفلاحية و محافظة الغابات من أجل توسيع زراعة الزيتون و إنشاء بساتين الزيتون جنوب ولاية غرداية و التي توفر عديد فرص الإستثمار , كما أنها تعتبر بمثابة مدخول رئيسي لعديد الفلاحين حسب ما أشير إليه .

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