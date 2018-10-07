محروقات : التوقيع على اتفاقيتين بين سوناطراك و توتال





وقع المجمع الوطني للمحروقات سوناطراك و المجمع الطاقوي الفرنسي توتال, اليوم الأحد بالجزائر, اتفاقيتين جديدتين في المجال النفطي و البتروكيمياء في إطار تعزيز تعاونهما.

و يتعلق الاتفاق الاول بعقد استغلال جديد للتطوير الثنائي لحقل تين فويي تبنكوت جنوب, الممضى من قبل سوناطراك و الوكالة الوطنية لتثمين الموارد النفطية (النافت) و توتال. و ينص الاتفاق, الممتد على مدى 25 سنة, على إنجاز المنشآت الاساسية لتثمين مخزونات المحروقات المتواجدة بحقل تين فويي تبنكوت جنوب و المقدرة باكثر من 100 مليون برميل مكافئ بترول. و بهذا, ترتقب الشراكة بين الشركاء الثلاثة إنجاز برنامج اشغال مقدرة بـ 406 مليون دولار و المتعلق بحفر 24 بئر و كذا شبكة جمع النفط على مستوى الأبيار المنتجة و ربطها بمنشآت تين فويي تبنكوت. و سيسمح هذا البرنامج ببلوغ مجموع إنتاج 12 مليار م3 من الغاز و 6ر1 مليون طن من الغاز المميع و 3ر1 مليون طن من المكثفات, أي مجموع 108 مليون برميل مكافئ بترول الى غاية 2042. اما العقد الثاني فيتعلق باتفاق شركاء يسمح بإنشاء شركة مختلطة مؤسسة "سوناطراك" و "توتال" للبوليمر. و ستكلف هذه الشراكة بإنجاز مشروع البتروكيمياء المشترك بأرزيو و الذي يتضمن إنجاز مصنع لنزع الهيدروجين من غاز البروبان و كذا وحدة لإنتاج البوليبروليبان بقدرة 550.000 طن سنويا. و يتوقع الشريكان (سوناطراك 51 بالمائة و توتال 49 بالمائة) إطلاق دراسات الهندسة ابتداءا من نوفمبر 2018. و سيسمح هذا المشروع بتثمين غاز البروبان المتواجد محليا بكميات كبيرة و تحويله الى بوليبروليبان و هو عبارة عن نوع من البلاستيك الذي يقوى عليه الطلب.

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