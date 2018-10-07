

محروقات : التوقيع على اتفاقيتين بين سوناطراك و توتال وقع المجمع الوطني للمحروقات سوناطراك و المجمع الطاقوي الفرنسي توتال, اليوم الأحد بالجزائر, اتفاقيتين جديدتين في المجال النفطي و البتروكيمياء في إطار تعزيز تعاونهما. و



ازوجة بشار الأسد و معانتها بسبب السرطان ظهرت زوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد، في صورة مختلفة بعد نحو شهرين من إعلانها إصابتها بسرطان الثدي، حيث نشرت على حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام”، صورا



مقتل فتاة وإصابة 25 شخصا آخر في حادث انحراف حافلة بسطيف توفيت فتاة و أصيب 25 شخصا ،بجروح في حادث انحراف حافلة للنقل الجماعي وقع صباح اليوم الأحد 7 أكتوبر، ببلدية بني ورتيلان (شمال سطيف) و حسب



600 تاجر جزائري مستعد للتصدير نحو موريتانيا أبدى أكثر من600 تاجر مختص في مجال نقل البضائع والشحن لخوض تجربة تصدير السلع نحو موريتانيا بإستغلال المعبر الحدودي البري بين البلدين. وكشفت المصادر أنه ستكون



ارتفاع حصيلة قتلى “تسونامي ” بأندونيسيا ارتفعت حصيلة عدد قتلى زلزال أندونيسيا قبل أسبوع، و أعلن مسؤول في وكالة إدارة الكوارث بإندونيسيا الأحد أن عدد قتلى الزلزال والتسونامي اللذين ضربا موقعين



صالح بلعيد: فرنسا أُجبِرت على تدريس اللغة العربية · تدريس "اللهجات" يدخُل في الشتات اللغوي والتهجين أكد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر، صالح بلعيد، أن فرنسا أُجبرت على تدريس اللغة العربية في



بورزق نور الدين، لـ "الإتحاد ": تسخير 134 حافلة نقل و 06 إقامات للإيواء بعد نهاية التسجيلات الجامعية والدخول الرسمي للطلبة و استأناف دراستهم الجامعية على مستوى جامعة حسيبة بن بوعلي بولاية الشلف ، ارتأت "الاتحاد " أن تقف ميدانيا عن جانب الخدمات الجامعية مع مدير الخدمات الجامعية " بورزق نور الدين" ، واجرينا معه هذا الحوار ،أين تطرقنا من خلاله إلى عدة محاور أساسية تخص التسجيلات الطلبة الجدد وحصولهم على بطاقات الإيواء و الإطعام، النقل ،الصحة ،كما تطرقنا معه إلى نقاط أخرى .



علي العسكري: الأفافاس مع تكريس الـ5 أكتوبر يوما للحريات رافع حزب جبهة القوى الاشتراكية ، أمس، من مدينة بوغني (الواقعة على بعد 38 جنوب غرب تيزي وزو) من أجل تكريس يوم الخامس أكتوبر ك



الطلابي الحر يتهم الوزارة بالمحاباة في مسابقة الدكتوراه دعا الإتحاد العام الطلابي الحر، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى إلغاء الملحق الوصفي الذي يعتمد على تصنيف الطلبة على أساس الترتيب ( أ، ب،