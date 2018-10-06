حداد يرافع للخوصصة وينتقد التردد البيروقراطي

ودعا حداد في كلمة ألقاها خلال إفتتاح أشغال الجامعة الصيفية، اليوم، بولاية الوادي، إلى فتح كل القطاعات باستثناء القطاع العسكري للاستثمار الخاص. معتبرا أن الخطوة ستشكل لا محال رسالة واضحة ومؤشرا غير قابل للتشكيك على تحسن مناخ الاستثمار.

ورافع حداد لبناء جزائر جديدة والعمل على التقدم الإقتصادي لتحتل مكانتها المنتظرة على المستوى الدولي حتى تتمكن من تقديم مساهمتها الفعالة.

واعتبر المتحدث أن المؤسسات الاقتصادية لا يمكن أن تبقى منعزلة عن التطورات المتسارعة، بل عليها أن تبذل مجهودات أكثر لتكوين وتثمين الموارد البشرية والعمل على ترقيتها، مشيرا إلى أنه قد تم انشاء حاضنة دعم لقادة المشاريع الصغيرة.

وطالب رئيس الأفسيو إلى تعزيز دور الجالية الجزائرية في الخارج مؤكدا أنهم جزء لا يتجزأ من الجزائر، مشددا على ضرورة الاستمرار في عملية تحديث المؤسسات.

وأكد حداد أنه سيتم النقاش بهدوء وروية خلال أشغال الجامعة الصيفية، لاتخاذ جميع القرارات التي تحقق التنمية المحلية، مؤكدا أن المعركة الحقيقة حاليا تتركز على استحداث مناصب شغل جديدة في أقاليم محلية مختلفة.