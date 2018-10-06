انخفاض احتياطي الصرف للجزائر الى 61ر88 مليار دولار الى نهاية جوان 2018
انخفض احتياطي الصرف للجزائر الى 61ر88 مليار دولار الى نهاية جوان 2018 مقابل 33ر97 مليار دولار الى نهاية ديسمبر 2017 , حسب مسؤولي بنك الجزائر. وبالتالي تقلصت احتياطي البلاد من العملة الصعبة ب 72ر8 مليار دولار خلال ستة (6)ستة اشهر. للتذكير كان وزير المالية عبد الرحمان راوية قد أشار في وقت سابق ان احتياطي الصرف من المرجح أن يستقر عند 2ر85 مليار دولار الى نهاية 2018 (يعادل 8ر18 شهرا من الواردات) و 7ر79 مليار دولار في 2019 (4ر18 شهرا من الواردات) قبل ان يصل 2ر76 مليار دولار في 2020 (8ر17 شهر واردات).
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