

حداد يرافع للخوصصة وينتقد التردد البيروقراطي قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، إن الإقتصاد ما بعد البترول لا يستوعب أي تردد بيروقراطي، مشددا على استمرار تحديث المؤسسات الاقتصادية العمومية بتشجيعها على



أويحيى : لا تأجيل للرئاسيات.. ولا دخــــــــل للرئاســـة في أزمة البرلمــــان · طالب بوحجة بالاستقالة · على بوتفليقة التضحية والإستمرار في حكم البلاد · تغيرات الجيش لا علاقة لها بقضية "البوشي" خرج أحمد أويحيى صباح اليوم عن صمته، متطرقًا للعديد



أويحيى: ليس هناك أزمة في العلاقات الجزائرية الفرنسية أكد الامين العام للتجمع لوطني الديمقراطي, أحمد أويحيى, اليوم السبت بالجزائر, أنه "لا توجد أزمة في العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا" و ان هذه العلاقات



جامعة منتدى رؤساء المؤسسات : الرهان الرئيسي للبلاد يتمثل في ''إنجاح تحدي تنويع الإقتصاد الوطني'' أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات اليوم السبت بالوادي أن الرهان الرئيسي في الوقت الراهن للبلاد يتمثل في "إنجاح تحدي تنويع الإقتصاد الوطني". وأوضح علي حداد



انخفاض احتياطي الصرف للجزائر الى 61ر88 مليار دولار الى نهاية جوان 2018 انخفض احتياطي الصرف للجزائر الى 61ر88 مليار دولار الى نهاية جوان 2018 مقابل 33ر97 مليار دولار الى نهاية ديسمبر 2017 , حسب مسؤولي بنك الجزائر.



أويحيى: أحداث 5 اكتوبر 1988 لم تكن انطلاقة للمسار الديمقراطي بل بداية فوضى أدخلت البلاد في متاهة أعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن أحداث 5 أكتوبر 1988 "لم تكن انطلاقة للمسار الديمقراطي", بل بداية "فوضى"



تفكيك شبكة مختصة في تهريب المركبات وضبط 24 مركبة بتلمسان تمكن عناصر الشرطة بتلمسان من تفكيك شبكة تضم 6 أفراد مختصة في تهريب المركبات وضبط 24 مركبة، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لخلية الاتصال



تيسمسيلت : افتتاح المعرض الولائي للكتاب - افتتحت اليوم السبت بمقر فرع المركز الثقافي الإسلامي لتيسمسيلت الطبعة الأولى للمعرض الولائي للكتاب الذي يقام تحت شعار "الثقافة معيار لتقدم الأمم ومظهر حضاري



أويحيى: الانتخابات الرئاسية ستجرى في أفريل 2019 أكد الامين العام للتجمع لوطني الديمقراطي, أحمد أويحيى, اليوم السبت بالجزائر, أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في أجالها شهر أفريل 2019 وأن قرار اجراء تعديل